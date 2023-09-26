廣東女潛水求刺激腰綁鉛塊下水　心臟停跳4分鐘　昏迷一月後甦醒

近日，廣東惠州喜歡極限運動的羅小姐竟在潛水時為自己「加碼」，在腰部綁鉛塊下潛，沉到海底心臟停跳險些喪命。



據內媒報道，廣東惠州的羅小姐今年30出頭，平日很喜歡極限運動。前段時間，她約了幾個好友在惠州出海潛水。

潛水非常順利，羅小姐亦接連下潛了兩次。不過，她卻覺得「不過癮」，在第三次下潛時在腰部綁了個大鉛塊，希望下潛得更深。然而，這次意外來臨，她的潛水機器電量耗盡，身上的鉛塊亦未能卸下，而她已沉到海底深處。

好在羅小姐的潛伴警覺，發現羅小姐身上攜帶的警報指示燈亮起，並馬上去查看。潛伴將她撈上來後，又立即為她做心肺復蘇，然而溺水數分鐘的羅小姐還是危在旦夕。

送往醫院後，經過一系列緊張的搶救，她最終在昏迷接近一個月後甦醒。廣東三九腦科醫院神經內二科主任鍾水生介紹，羅小姐被送到醫院時已經深度昏迷，血氧僅65%，正常人需要90%以上才可以維持腦細胞正常運轉，所以這種缺氧狀態如果超過4到6分鐘，就是一個不可逆的腦細胞的壞死。

羅小姐送院時已深度昏迷，沒有自主呼吸，整個人呈現癲癇的持續狀態。經過上呼吸機等一系列的緊急措施，加上高壓氧的幫助治療，目前羅小姐恢復了意識，能夠扶著牆壁走路，不過後續仍需要更多的康復治療。