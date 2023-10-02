敦煌又現「塞駱駝」　網民：走出了絲綢之路既視感｜十一黃金周

內地今年的中秋節和國慶長假連休（9月29日至10月6日）共8天，大量民眾出遊，各地熱門景區人山人海盛況再現。其中甘肅敦煌旅遊持續火熱，大批遊客在當地親嘗騎駱駝的滋味，長長的駱駝隊伍一望無盡，有網友調侃表示「走出了絲綢之路的既視感」。



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《海客新聞》報道指，鳴沙山月牙泉景區又現駱駝大隊，遊客拍攝的畫面顯示隊伍壯大望不到邊。

據早前報道，在今年五一假期，鳴沙山月牙泉就上過熱搜。當時官方人員稱據，景區有2400多隻峰駱駝。不過，在人流量較高時，行人的步道和駱駝的通道交叉點會出現「塞駱駝」情況。

當時為解決擁堵問題，景區為駱駝特設紅綠燈，更意外成為新晉網紅打卡地。當綠駱駝燈亮起時，駱駝可以通行，當紅駱駝燈亮起時，駱駝就停下讓行人先過。

在本年7月，當地的騎駱駝旅遊項目曾引起虐待動物的爭議。由於當地遊客太多，有網民拍片表示，景區供遊客騎乘的駱駝似乎集體「罷工」，倒地哀鳴畫面引起許多網民心疼。更有網民懷疑是否有駱駝被活活累死。

當時騎駱駝項目一度暫停。園方澄清沒有駱駝被累死，又表示未來將採取「輪班制」，讓駱駝們能充分休息。