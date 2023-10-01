黃金周｜盤點廣州好去處！書畫攝影非遺展　更有萌寵邂逅之旅

畫展、蘭花展、攝影展等展覽雅俗共賞，非遺體驗課在節日開課，走進動物之旅邂逅動物萌寶……近日，羊城晚報記者梳理發現，在中秋、國慶「雙節」期間，多個主題活動將在廣州多個公園、景區舉行。



在門票優惠方面，記者從廣州市林業和園林局獲悉，9月29日至10月6日，全市各大公園、景區執行門票優惠政策，實行政府指導價（成人全價票）8折優惠；廣州蘭圃實行政府指導價（成人全價票）7.5折優惠。

雅俗共賞 主題展覽呈現嶺南文化

廣州傳統中軸線上，中山紀念堂已布置三個特色展覽。回顧歷史展望未來，中山紀念堂主體建築「以偉大之建築 作永久之紀念」大型展覽，多視角、多層次展現一代偉人、一座建築與一個城市之間相互交織的歷史畫卷。歷史陳列館「艦證中山魂——孫中山與中山艦事跡圖片展」則以中山艦為脈絡，展現了孫中山為民族復興而奮鬥的堅定信念。此外，南園道「吾堂中山——全國中山紀念堂巡禮」展示著各地中山紀念堂的建築風貌、歷史沿革和特色文化。

蘇小華蘭花主題畫展開幕現場通訊員提供

蘭花有「花中君子」之美稱，集蘭文化和嶺南園林於一體的廣州蘭圃將於9月26日至10月31日，在國香館展出「蘭圃蘭緣」——蘇小華蘭花主題畫展，展出國家一級美術師蘇小華創作的23幅畫作，這些畫作是蘇小華以嶺南畫派「撞水撞粉」技法創作的。

中山紀念堂已掛起紅燈籠通訊員提供

看畫展，還能感受精品蘭花之美。9月26日至10月8日，廣州蘭圃聯合廣州蘭花研究會在第一蘭棚舉辦精品蘭花展，共展出150盆，蘭花品種為98種。本次蘭花展有一株變異稀有品種，名為「犁山獅王」，其花瓣上有著分布不均勻的斑點，點綴在花舌上顯得花朵更加靈動俏皮。

白雲山上，第十二屆「鄭仙非遺文化月」活動仍在持續，白雲山雲巖、鄭仙廣場打造了「鄭仙福道文創店」「鄭仙非遺文化展廳」及「非遺文化攝影展」，分別展出歷屆鄭仙非遺文化月文創產品、鄭仙傳說和歷年鄭仙誕精彩照片等。

廣州盆景協會副會長陳建成將在流花湖公園講述嶺南盆景特色及製作技藝通訊員提供

潮玩非遺 非遺主題課堂開課

柔軟的亂針繡和剛強的雕塑藝術相互結合，會產生什麽樣的火花？從9月29日至10月28日，廣州珠江公園珠江大講堂舉辦「剛柔並濟」非遺亂針繡作品暨雕塑作品聯展，本次展覽共展出54幅由廣州工藝美術大師、亂針繡非遺傳承人林莉莉及其學生的作品。

工藝美術師萬利華展出十二生肖和人像兩個系列雕塑作品，其中《大家閨繡》和《天使》是以林莉莉為原型而創作，是刺繡藝術與雕塑藝術的跨界互動。在9月29日展覽開幕當天，將有作品現場導賞講解、亂針繡演示等活動。10月3日舉行體驗活動，活動現場有亂針繡演示、刺繡團扇體驗活動。

海南坡鹿寶寶出來和市民見面啦馬思泳攝

流花湖公園的流花西苑是嶺南派盆景的發源地，有著「嶺南盆景之家」的美譽。10月2日9時30分至11時30分，廣州盆景協會副會長陳建成將在流花西苑多媒體影視展廳講述嶺南盆景在中國盆景界的地位，介紹嶺南盆景的風格特色、製作技法等內容，並現場實操展示。此外，市民還能當一次盆景設計師，發揮創造力，結合植物搭配知識，設計盆景造型，製作後的盆景作品可帶回家。

探尋「萌寶」 走進奇妙動物世界

在節日期間，廣州動物園將為「毛孩子」準備節日豐容活動，每天主題皆不同。比如，9月29日，將在小熊貓館開展「月光寶盒」豐容，在草食區的海南坡鹿將有「福鹿繞滿月」中秋盛宴；10月3日、10月5日，猩猩館將有「猩月傳奇」主題豐容等。

廣州動物園科普教育部副部長許建琳表示：「生活在動物園的『毛孩子』得到貼心照料，但為了避免動物形成刻板行為，保育員會以多種形式開展豐容活動，激發它們的活動行為。比如製作豐容道具，將食物藏在道具中，讓動物開動腦筋思考如何尋獲食物。」

市民為鴯鶓拍照馬思泳攝

今年以來，廣州動物園陸續有添喜消息，市民在節日期間遊園，或有機會偶遇動物「萌寶」們。據悉，今年出生的兩只小熊貓幼崽將跟隨媽媽「晞晞」自由出入運動場；海南坡鹿4只「萌寶」將在草食區撒歡；三只狐獴寶寶和四只耳廓狐寶寶也等待市民前來捕捉它們的呆萌瞬間。

保育員和動物在日常相處中有哪些有趣故事？節日期間，大熊貓、海南坡鹿、華南虎、黑猩猩等9種動物的保育員輪番上陣，在「動物大學」用樸實、風趣的語言，向市民講述他們與動物之間的故事。

在假日遊園方面，廣州動物園建議市民遊客出行前先查看廣州動物園票務號、公眾號，盡量選擇線上購票。如果顯示沒票，證明當天園區遊客量較大，建議錯峰出行。此外，持年卡、次卡、免費和優惠入園有效憑證的市民在節日期間可正常使用。