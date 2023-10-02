河南婦商場用雙手「挖呀挖」狂鏟免費蛋糕落袋　網民批不文明

近日，河南新鄉一名婦人在商場看到有免費的蛋糕，竟然拿了個塑膠袋往前衝，雙手化身「鏟子」用手將蛋糕挖起來，再放進自備的塑膠袋，誇張的行徑全被錄下，影片也在網絡上流傳，引發網友的熱烈關注。



根據《後浪視頻》報道，昨（1日）河南新鄉一家商場舉辦4周年店慶，擺出了巨型的蛋糕邀請顧客免費前來品嘗，怎料，一名婦人雙手竟化身為「鏟子」，直接用手將蛋糕挖起來，再裝進塑膠袋，蛋糕和奶油全都混雜在一起，畫面看了相當反胃。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

影片中，可看見一名身穿粉色格紋上衣的婦人拿著塑膠袋，站在蛋糕台前，直接用手開挖，不斷的重複該動作，整雙手都沾滿奶油仍不罷休。隔壁婦人則是用一片白色的板子，輕輕將蛋糕拿起。

商場工作人員透露，由於蛋糕是免費的，非常多人前來領取，現場的狀況也很混亂，若是看到的話一定會向前阻止婦人的行為，「都是吃的東西，用手摸肯定不允許」。影片一發出，網民紛紛認為這是個不文明的行為，「雖然並不值多少錢，但這樣瘋狂的佔有，確實很不好。」

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