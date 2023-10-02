河南婦商場用雙手「挖呀挖」狂鏟免費蛋糕落袋 網民批不文明
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
近日，河南新鄉一名婦人在商場看到有免費的蛋糕，竟然拿了個塑膠袋往前衝，雙手化身「鏟子」用手將蛋糕挖起來，再放進自備的塑膠袋，誇張的行徑全被錄下，影片也在網絡上流傳，引發網友的熱烈關注。
根據《後浪視頻》報道，昨（1日）河南新鄉一家商場舉辦4周年店慶，擺出了巨型的蛋糕邀請顧客免費前來品嘗，怎料，一名婦人雙手竟化身為「鏟子」，直接用手將蛋糕挖起來，再裝進塑膠袋，蛋糕和奶油全都混雜在一起，畫面看了相當反胃。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
影片中，可看見一名身穿粉色格紋上衣的婦人拿著塑膠袋，站在蛋糕台前，直接用手開挖，不斷的重複該動作，整雙手都沾滿奶油仍不罷休。隔壁婦人則是用一片白色的板子，輕輕將蛋糕拿起。
商場工作人員透露，由於蛋糕是免費的，非常多人前來領取，現場的狀況也很混亂，若是看到的話一定會向前阻止婦人的行為，「都是吃的東西，用手摸肯定不允許」。影片一發出，網民紛紛認為這是個不文明的行為，「雖然並不值多少錢，但這樣瘋狂的佔有，確實很不好。」
【相關圖輯】女大學生校園殺貓 學校只以不文明行為記過處理 網民：趕快立法（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+14
被偷走的人生！內地婦考試落榜潦倒半生曾執垃圾 30年後才知真相23歲女「愛犬尾巴掃到對方」 慘遭夫婦毒打 頸部被掐到瘀傷疑耳屎沒清潔被昆蟲飛入產卵 50歲婦耳內竟藏7隻蛆 醫生都嚇親6旬婦在家不開冷氣中暑 體溫達42.7度 冰水浸泡搶救畫面曝光「小鎮貴婦」熱爆小紅書 非又一「媛」風 曬命背後藏豁達精神22歲台灣官兵將3婦撞至重傷倒地 竟見死不救只顧食煙、玩電話
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】