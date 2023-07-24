6旬婦在家不開冷氣中暑　體溫達42.7度　冰水浸泡搶救畫面曝光

天氣炎熱，許多長者深陷熱衰竭、中暑危機。



酷熱天氣下別逞強，否則在家也有機會中暑的！（按圖了解）

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7月21日，台灣一名年約60多歲女性，上午9點時，被家人發現，怎麼叫都叫不醒緊急送醫，檢查發現，女子體溫高達42.7度，確診為中暑，醫護人員讓病人睡在降溫池內，緊急採用「冰水浸泡降溫法」，期間不斷加入碎冰，讓池水溫度保持在10至15度，約經1個多小時搶救，病人體溫降至38.5度才睜開眼睛。

台灣三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡說，該名病人到院時病情危急，若不馬上降溫，恐引發全身器官衰竭，甚至死亡，所幸經緊急搶救，當體溫從42.7度降至41度時，病人已有呻吟的聲音，40度時眼睛在眼皮下開始轉動，39度時手腳開始活動，38.5度才睜開眼睛，但反應較偏慢。

朱柏齡指出，此名女患者中暑病情嚴重，已造成肌肉酵素指數從正常值300以下，一度飆升至近2萬，引起橫紋肌溶解症，且血管內皮細胞也被熱所破壞，造成血小板下降，同時肝指數也上升，目前仍在加護病房治療。

朱柏齡詢問發現，該名女子在家不開冷氣，其實上周五昏迷前兩天，已有吃不下、胃口不好、精神不繼、反應慢等症狀，但卻不以為意，最後導致中暑緊急送醫。

朱柏齡說，年長者容易深陷熱衰竭、中暑危機，主要原因有三：

第一：年長者排汗功能不佳，熱容易累積在體內，引發中暑或熱衰竭；



第二：年長者多有糖尿病、高血壓、心血管疾病，一旦心肺功能不佳，均影響體內散熱情形



第三：年長者身體不適時，可能反應遲鈍或不會表達，此時家人應隨時觀察年長者身體變化，一旦發現異常，應盡速就醫治療。



朱柏齡提醒，天氣炎熱，即是在室內也要多注意通風，以降低熱衰竭、中暑發生的機會。

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