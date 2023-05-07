22歲台灣官兵將3婦撞至重傷倒地　竟見死不救只顧食煙、玩電話

台灣陸軍裝甲564旅陳姓下士，昨天（6日）上午8時37分許，駕車行經高雄岡山區大莊路不慎打滑撞對向私家車，後又撞飛2輛電單車，造成2死1重傷慘劇；事發當下影片曝光，只見3名婦人當時重傷躺在熱柏油路面，附近民眾幫忙撐傘、喊加油，盼她們撐下去，但肇事的陳男卻蹲在地上抽煙、滑手機，畫面讓人看了忍不住拳頭都硬了。



警方調查，22歲的陳姓男子昨天上午8時37分許，駕駛私家車行經岡山區大莊路，疑失控打滑，撞向對向來車後，又撞飛雙載的60歲陳姓婦人和69歲的呂姓婦人，以及62歲的黃姓女子電單車，造成3人當場噴飛倒地，現場電單車零件散落一地。

高雄發生嚴重車禍，意外造成2死1重傷慘劇，肇事司機竟一副事不關己的模樣在旁抽煙、玩手機。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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陳男私家車肇事後，又撞及停放路邊一輛私家車和一輛電單車才停下；警消獲報趕抵，發現黃女已當場無呼吸、心跳，另陳女臉、腳受傷、意識不清昏迷，呂則身體多處擦挫傷也昏迷，3人被送醫急救，其中黃因傷重宣告不治。呂、陳2人事後被送醫急救，其中陳婦因頭部受創，雖經院方搶救，仍宣告不治；整宗車禍已添2名冤魂。

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警方調閱事發前的影像顯示，只見陳的私家車在大莊路上，失控打滑蛇行，和錄下影像的私家車驚險擦身而過，擦撞對方車尾後，隨後就撞上對向私家車，再連撞電單車，釀成悲劇。事發後，陳的私家車遺留一件陸軍迷彩服，台陸軍八軍團隨後證實，陳男是564旅的下士士官，因休假期間發生車禍，將協助警方釐清事故發生原因。

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陳被警方帶回派出所釐清案情，事發當下的影片隨後也曝光，只見當時被撞成重傷昏迷的黃、陳、呂等3名婦人，躺在熾熱的艷陽下以及熱熱的柏油路面，附近廟宇及住戶，擔心傷者傷勢，先幫忙撐傘遮陽，有民眾於心不忍喊「阿姨加油，救護車很快就來了」。相較於熱心民眾助傷者之舉，肇事的陳男當下卻只蹲在路旁，抽煙、滑手機，事不關己的模樣，令人看了，拳頭都硬了。

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