成都養老中心長者深夜被毆？　目擊者：拍打聲清晰冀官方介入調查

近日，來自四川成都的胡女士目擊有長者疑被養老中心的職員毆打，並多次聽到有長者大聲叫喊，「我曾親眼看到一個女的把老人的頭往櫃子上撞」。她當晚用手機拍攝事發經過，希望有關部門盡快介入調查。



胡女士居住於成都溫江區嘉源紅郡小區，與成都康馨緣頤養中心僅有一墻之隔。她憶述，9月27日晚10時許，她在家中聽到養老中心傳出吵鬧聲，「像是手拍打身體的聲音，還有非常清楚的老人的喊叫聲」。

成都一養老中心老人疑被毆打。

大約半小時後，拍打聲愈來愈清晰，胡女士擔心出事，於是到窗口前查看，並用手機拍攝。她當時見到一名女子將老人拖到窗邊的輪椅上，然後又把老人提起再將頭撞向身後的櫃，她立即大吼制止，「整啥子！……看到你打他了哈」。

對方聽到吼聲後離開窗邊，將老人拖入屋內，但拍打聲和老人的喊叫聲仍然持續，「後面還能聽到像是老人生氣捶胸口的聲音，大約11點多才停下來吧」。

成都一養老中心老人疑被毆打。

胡女士稱，從家中可看清對面養老中心靠窗位置的一舉一動。此前，養老中心多次傳出女性尖叫聲，有時在白天，有時是半夜，有業主投訴過及報警，養老中心僅回覆「失智老人無法控制」，但業主沒有再追究，「這是第一次聽到男性老人被打，我也拍到、看到了」。

事件已引起其他業主關注及不滿，不少人開始商量希望幫助養老中心的老人。有業主透露，已致電12345政務服務便民熱線投訴，但暫未收到回覆。