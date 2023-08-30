香港長者團廣州體驗院舍養老服務　「狗狗醫生」現場溫馨互動

「叔叔阿姨，您看是哪位朋友來看望您啦！」8月22日，一群特殊的「醫生」——來自亞洲動物基金的「狗狗醫生」走進了廣州椿萱茂養老院舍。

現場，6位「狗狗醫生」成為了長輩們的「寵兒」，大家紛紛拿起手機拍照攝像，用手裡的小球和「狗狗醫生」做起了互動。據悉，通過「狗狗醫生」的陪伴，能夠減輕長輩們的精神和心理上的壓力，提高社交參與度，從而促進長者身心健康。

狗狗醫生亮相。（羊城晚報）

「狗狗們摸起來軟軟的，看起來萌萌的，很乖！很治愈！」來自香港的長者劉阿姨開心地說道。據介紹，本次「狗狗醫生」到訪陪伴是香港的養老體驗團（簡稱「體驗團」）長輩來到廣州椿萱茂體驗養老生活的重要環節。

從地緣文化到健康養老：三天兩晚沉浸式體驗樂此不疲

繼8月16日椿萱茂與香港九龍樂善堂簽約儀式圓滿舉辦後，廣州椿萱茂開展了為期三天兩晚的養老生活體驗之旅。此次活動的主要目的是讓香港有意到大灣區養老的長輩能夠深度體驗到椿萱茂的高端院舍服務，了解大灣區豐富的人文色彩。

體驗團長輩在椿萱茂的第一餐便是獨具特色的健康膳食餐品，時令有機營養均衡，無論色彩搭配還是口味，均獲得體驗團長輩們的高度肯定與讚揚。

香港長者團廣州體驗院舍養老服務。（羊城晚報）

「作為專業的養老機構，椿萱茂基於科學營養適老膳食的理念，結合《中國居民膳食指南》，根據長輩的健康狀態、飲食習慣和飲食禁忌，由臨床營養師為長輩定制個性化、適老化的營養膳食，讓長輩們暢享三餐四季的溫暖日常。」椿萱茂老年公寓科學膳食部總廚分享道。

椿萱茂還特別在行程中安排了沙灣古鎮和寶墨園遊覽，讓長輩對於廣州的歷史和人文有切身感受。記者了解到，每月定期帶長輩外出活動也是椿萱茂的一大服務特色。

「長輩住到公寓裡，除了會與鄰里和家人社交外，還會通過參加各類社會活動使其不與社會脫節。」椿萱茂廣天養老業務中心副總經理畢曉娜介紹。

香港長者團廣州體驗院舍養老服務。（羊城晚報）

由身至心的周到服務：給予長輩高品質的養老體驗

廣州椿萱茂有著豐富多彩的社團活動，長輩們可以憑藉愛好和特長主動參與，和志同道合的老友演繹「退而不休」的第二人生。

在三天兩晚的養老體驗中，體驗團長輩們參與到了廣州椿萱茂的社團活動中，體驗開啟人生新精彩。

晚餐後的「越夜粵有機」歌舞晚會上，廣州椿萱茂的在住長輩載歌載舞，用親切的鄉音一展歌喉，一曲《萬水千山總是情》把晚會推向了高潮，帶動全場大合唱，贏得一片叫好，掌聲歡笑聲此起彼伏。

香港長者團廣州體驗院舍養老服務。（羊城晚報）

香港體驗團的陳慧群阿姨表示，原先沒想到廣州椿萱茂老年公寓居然這麼大，這麼漂亮，居然像酒店一樣：「你們的大堂大到可以舉辦拔河比賽，在香港很難擁有這麼寬敞的養老空間，這裡真的讓我感覺非常的舒適。在這幾天的體驗中，我們有什麼需要幫忙的，呼叫一聲工作人員就立馬趕來了，服務很周到。」

陳慧群阿姨。（羊城晚報）

「相比香港，這裡的工作人員人手充足，大家都很年輕、很有朝氣。我是真心想以後來廣州養老，我願意推薦我的朋友們一起來，相信會過得很開心。」香港體驗團的劉寶瓊阿姨分享道。

劉寶瓊阿姨（左）。（羊城晚報）

記者了解到，伴隨「長者安置」「買位計劃」「居住證和醫保」等政策的陸續推出和對接拉通，在港長者來粵養老或將成為一大趨勢。廣州的養老環境、設施條件以及性價比都會有較大優勢。

香港長者團廣州體驗院舍養老服務。（羊城晚報）

有體驗團長輩感慨道，從香港乘高鐵到廣州僅需1小時，這裡氣候、飲食、語言都非常符合自己的生活習慣，感受到了家的溫暖，還真是讓人對未來養老生活滿懷憧憬。

國際化健康養老生活服務理念：為推進「大灣區養老」貢獻力量

「本次體驗團的目的就是讓香港籍長輩通過三天兩晚的養老生活體驗去真正了解和感受廣州的文化特色和養老服務水平，也是對我們專業服務能力的一次檢驗。」畢曉娜表示，椿萱茂與香港九龍樂善堂的合作將隨著本次香港籍養老體驗團逐漸深入，結合長輩們體驗後的真實意願反饋，椿萱茂將與樂善堂在兩地養老政策溝通、服務內容及服務標準完善等方面進行更加深入的探討與交流。

香港長者團廣州體驗院舍養老服務。（羊城晚報）

據了解，椿萱茂創立於2012年，始終積極踐行健康中國戰略，致力於通過國際化、高品質的健康養老服務，讓長輩享受健康快樂、自由自主、共享幸福的新生活方式。特別是在養老服務中最難的失智照護領域，椿萱茂在國內走出了一條「新路」，通過引入國際先進的失智照護方法，來自美國Meridian公司Moments In Time時光瞬間，以及Validation認可療法，精心打造成符合中國長輩生理、心理及文化特點的非藥物解決方案——Memory Journey憶路同行，基於蒙台梭利理念，捕捉失智長輩特殊瞬間，走進他們的世界，對其進行認可，促進長輩與周圍的人和環境積極互動，最大化其生活能力，使長輩的生活充滿意義。

香港長者團廣州體驗院舍養老服務。（羊城晚報）

作為具有國際水準的專業養老機構，廣州椿萱茂一直致力於為粵港澳大灣區的長輩帶來全面、專業的養老服務。相關負責人表示，椿萱茂將秉持互惠學習、交流共享、循序漸進、共同推進港人大灣區養老的基本原則，積極推進內地養老機構與香港在養老服務領域的規則銜接，加速促進兩地養老服務合作邁入新階段。

香港長者團廣州體驗院舍養老服務。（羊城晚報）

下一步，樂善堂及椿萱茂將持續邀請有意到大灣區養老的長者做三天兩晚體驗，計劃於9月中旬開設第二體驗團，讓有意到大灣區養老的長者都能參與進來，進一步加深港籍長者到大灣區養老的深度體驗。