黃金周｜不打卡不逛景區　年輕人到小眾城市「反向旅遊」蔚然成風

今年中秋、國慶是內地近五年最熱烈的黃金周，不過據內媒報道，與過去扎堆熱門城市或景點不同，為了避開「人從眾」，年輕人紛紛選擇「反向旅遊」，避開大城市而細品一座座小城，從而實現一系列高性價比體驗，如幾百元就能入住的五星級酒店。



據《北京青年報》報道，今年以來，非傳統目的地旅遊興起，「鬆弛感」目的地成為旅遊的新亮點，部分年輕人遂以「遠離人群」為目的， 實行「不規劃，不打卡，不逛景區，不逛網紅城市」。趨勢可從激增的線上消費看出，據美團外送數據顯示，十一假期前一周，旅遊小城餐飲商家的外賣訂單量較去年平均成長率達232.9%以上，伊寧、萬寧、稻城、佳木斯、臨夏回族自治州等旅遊小城的外賣訂單量較去年同期增速居全國前五名，其中稻城縣的外賣訂單年增高達524.3%。攜程平台數據顯示，景德鎮、安吉、南陽、常州、佛山、淮安、延吉、揭陽、安圖等小眾目的地訂單量均超過2019年國慶日一倍以上。另外，大興安嶺、晉城、三明、寧德、宣城等入圍「人少且高性價比目的地」。

即使是那些知名城市，也可以是「冷門線路」。例如，有網友記錄了自己在北京的「反向旅遊」路線，包括去牛街吃了牛肉麵，去吳裕泰買雪糕，之後步行去了大觀園，全程都沒有排隊，還在仿古園林內留影；有民眾在杭州沿著京杭大運河走，出入香積寺及大兜路歷史街區等，探索小店，以及去被稱為西湖姊妹湖的湘湖，感受不輸西湖的景色等。

延伸閱讀：01邊疆記｜｢小首爾｣憑一面牆搞旺夜經濟 朝鮮族對韓國有歸屬感？（點圖放大閱覽）

+ 6

另一方面，今年以來，「味蕾遊」持續走紅，許多小城因獨特美食吸引民眾探訪打卡。數據顯示，截至9月29日12點，延吉、台州、汕頭、柳州、宜賓等美食城市的中秋國慶住宿預訂量較2019年增長均超過400%。在延吉有著順姬冷麵、全州拌飯、小李布車等深受好評的佳餚；在台州有著正當時的海鮮；在汕頭，由於幾公里內的餐廳十幾天都吃不完，城市騎行打卡美食正在悄然興起等。

此外，跨城看表演也帶動了當地旅遊熱度增長。例如，海口同程音樂節國慶期間在海口舉行，吸引大量年輕人參與，致假期首日，海口旅遊搜尋熱度較上季上漲198%。舉辦音樂節等活動的二、三線城市還包括景德鎮、佛山、常州、邯鄲等，據飛豬平台數據顯示，這些城市假期的酒店累計預訂量年增近5倍。