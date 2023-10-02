黃金周｜高鐵金毛女佔座遭警告　竟掌摑警察大喊「你敢動我」

內地一則「女子高鐵佔座，不聽勸阻掌摑乘警」的短片10月1日引發網友熱議。影片中，因佔座問題，乘警向涉事女子發出兩次警告，女子不但沒有回應，還蠻橫大喊「你敢動我」，隨後乘警對女子實行強制帶離，女子轉身向乘警甩了一巴掌。



據在社交平台流傳的事發影片顯示，被捕女染有一頭金髮，當時在過道中大吵大鬧。乘警勸告期間，她一直拒絕合作，還挑戰乘警，「你敢動我！」

乘警在連續警告兩次無效後，決定強制帶離女子，女子隨即大力反手一巴掌打向乘警臉部，影片至此結束。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

據《央廣網》報道，廣鐵集團相關負責人表示，經核實確有此事發生。事件發生於10月1日廣州發出的某班高鐵列車二等座車廂內，涉事女子的行為被車廂內多名旅客用手機記錄，目前該女子已移送公安機關。

廣鐵集團表示，後續處理結果將依據事件進展向社會通報，並提醒旅客朋友黃金周期間客運壓力較大，請旅客朋友自覺遵守乘車規則，防止不文明事件再次發生。

廣州鐵路公安處微博10月1日晚間發布「警情通報」，10月1日9時許，D1842次列車運行至佛山西站至廣寧站區間，一植姓女性旅客佔用他人座位被列車工作人員勸離後，仍在車廂過道吵鬧，本次列車乘警到場處置過程中被其用手掌擊打。該名女子已被移交前方車站派出所處理，案件正在進一步辦理中。

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