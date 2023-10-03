黃金周｜乘高鐵抵長白山站一天體驗三個季節　廣東客：美景拍不停

內地黃金周的8天超長假期讓不少旅客開啟長途旅行。《央視財經》報道，近日，有來自廣東的旅客在假期前往東北長白山遊玩，乘坐高鐵途中一天內體驗了夏、秋、冬三種季節，在感到十分有趣的同時，也對窗外美景「拍個不停」。



乘坐G3601次列車抵達長白山站的廣東旅客表示：「我們那現在30多攝氏度，聽說長白山都下雪了。坐著高鐵，一天能體驗 3 個季節，真是太有趣了。」

G3601次列車沿途風光。（央視財經 圖）

據介紹，自 2021年12月24日沈佳高鐵白敦段開通運營後，旅客乘坐高鐵從長春到長白山最快僅需2.5小時，從北京到長白山最快只需7小時。便捷的高鐵不僅拉近了旅客與長白山的時空距離，也為當地的旅遊經濟帶來了更多增長動能。

G3601次列車沿途風光。（央視財經 圖）

長白山站站長李洪偉表示，今年中秋國慶黃金周期間，長白山站旅遊流、探親流相互疊加，預計到發旅客4萬余人次，「客流高峰期間，我們動態開放了 3 條安檢通道，確保旅客快速高效進站乘車，讓旅客的出行體驗更美好。」

遊客在長白山魔界景點內參觀拍攝。（新華社）

報道指，長白山站位於國家級 5A 級景區長白山腹地安圖縣二道白河鎮，是沈佳高鐵白敦段上的一座三等站。作為全國著名的旅遊勝地，長白山吸引著大批中外遊客紛至沓來，體驗五彩斑斕的秋天和冰雪世界。