遊客人數同比增長155.06%　長白山景區元旦假期迎遊客小高峰

隨着疫情防控政策優化調整，國內多地旅遊業逐漸回暖。《工人日報》報道，作為優質冰雪旅遊目的地，吉林長白山在元旦假期迎來遊客小高峰。據統計，2022年12月31日至2023年1月2日，長白山全域旅遊累計接待遊客2.27萬人次，同比增長155.06%。



剛剛過去的元旦假期，是防疫「新十條」政策實施後的首個小長假。新雪季到來，吉林長白山景區推出多個冰雪旅遊項目及產品吸引遊客，當地文旅部門持續探索「冰雪＋」深度遊模式。

遊客在長白山魔界景點內參觀拍攝。（新華社）

地處「冰雪黃金緯度帶」的吉林省是世界三大粉雪基地之一，遊客可以同時體驗-12℃的粉雪和82℃的溫泉。作為優質冰雪旅遊目的地，長白山景區的霧凇漂流、雪屋火鍋、溫泉、滑雪、娛雪樂園等項目一直深受遊客喜愛。

遊客在長白山天池景區參觀拍照。（新華社）

2022-2023雪季，長白山景區也在不斷創新，今年共設計30項活動，包括第五屆長白山粉雪節、夢馬冰雪遊樂園系列活動、首屆長白山林海雪原穿越大會等，同時解鎖長白山區域十大主題玩法，百餘種線路體驗，涵蓋粉雪體驗之旅、康養度假之旅等。

遊客在長白山滑雪。（新華社）

長白山管委會旅遊和文化體育局相關負責人表示，「（元旦）小長假期間，以周邊遊為消費主導，長線出行需求有所增加。長白山主景區廣東遊客較多，佔比12.32%，東三省遊客佔比超過25%，河北、河南、湖南、江蘇等地的長游客數量緊隨其後。」

高鐵直通長白山腳下。（新華社）

目前，吉林省已建成75座不同規模的滑雪場和319條雪道，全省雪場單日最大接待能力達到10萬人次。據悉，吉林文旅還將投放3000萬元（人民幣）冰雪消費券，助力本地旅遊業升溫回暖。