有洋蔥｜母中秋撥亡兒電話號碼　浙江民警接通陪聊撫慰10年思子情

中秋節當天，浙江省龍遊縣溪口派出所值班民警王能突然接到一通陌生的電話，原來是一位母親撥通已故兒子的手機號碼，稱自己的兒子10年前因車禍去世，因想念兒子才撥打了這通電話，沒想到還有人接。民警王能隨後又發送多條短信安慰這位母親，並表示以後「只要您想兒子了，就打這個電話，一定會接通」，網民聽聞後直呼暖心。



據內媒潮新聞、上觀新聞報道，事情發生在9月29日，中秋節的下午15時左右。正在辦公室加班的溪口派出所民警王能的電話響了，來電顯示為安徽宣城。王能接起電話，那頭一開始沒聲音，後來一位阿姨支支吾吾說出，「我是打給我兒子的，我怕我講出來不好。」

王能是一位新民警，起初他以為對方是找派出所尋人，就言語鼓勵她，「沒關係，你說。」過了半晌，電話那頭的阿姨才斷斷續續，邊哭邊說了她的故事。

原來，這名母親的大兒子曾經在衢州工作，十年前因車禍過世。以前每到過節，她就忍不住給兒子的手機號碼打去電話，前些年這個號碼的主人一聽是打錯電話，就掛了。結果一忍就忍了好幾年，期間再沒打過這個電話。

2021年5月，王能換的新號碼，剛好是已逝兒子曾經用過的手機號碼，今年的中秋節，由於思子心切，母親忍不住再次撥了號碼。

「我這樣給你打電話，會不會影響你？」那頭，阿姨不好意思地問。

「不會影響我啊，我也沒人說話，正好陪你聊聊天。」王能說，其實當時他有些束手無措，但他知道，在電話這頭好好聽阿姨的傾訴，或許就是最好的慰藉。

晚上，王能又繼續傳了一封短信給阿姨，鼓勵她好好生活。「如果您有需要幫助或想念兒子的時候，您就給您兒子的號碼打電話，這通電話一定會接您！」

「我想極了會打的。因為怕打擾盡量克制，更感謝一路有你真好……謝謝了，寶貝。」隔天凌晨，阿姨給王能回了訊息。對此，聞訊的大批網民留言稱道「這民警好暖」。