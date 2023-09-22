貓媽媽死後小貓守候在身邊　餓到只能吃石頭　幸好故事最後很暖心

還記得2011年那隻餓到吃石頭的小貓嗎？



貓媽媽早已經死去，牠卻一直守候在貓媽媽身邊，不離不棄。對於小貓來説，貓媽媽是牠在世上唯一的親人，只有到了晚上小貓咪才單獨出來，找點水和食物填填肚子►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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喝的水是路邊的髒水，吃的是樹枝和石子。好不容易找到塊肉（也許是人類投餵的），也要飛奔回去送給媽媽吃。

可是媽媽已經永遠的睡着了，不會再起來舔舔牠的毛，誇牠真厲害。

小貓自己捨不得吃，牠以為媽媽只要吃了肉就有力氣站起來了。可是媽媽一動也不動，給不了牠任何回應。

貓媽媽去世很多天了，屍體已經開始腐爛。拯救小貓的行動迫在眉睫，經過大家的努力，終於把小貓帶到了寵物醫院。

經過檢查發現，小貓的胃裏全是石頭，看起來圓乎乎的小貓，其實肚子裏什麼可供消化的都沒有。

全是小石子撐起來的虛胖，原來牠根本沒有好好吃過飯。

救援人員讓小貓和媽媽做最後的告別，小貓很恐懼，牠捨不得媽媽離開。

讓人欣慰的是，很多人瞭解到了小貓的事情，小貓後面被好心人收養。隨着時間的推移，小貓和人類建立了無比親密的關係。

牠不再是那隻眼神充滿惶恐的小流浪貓，現在的牠，可以安心地在人類面前露出牠的肚皮。

萬物有靈，用孝心感動人類的小貓，也獲得了來自人類的關愛，希望牠能一生平安健康。

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