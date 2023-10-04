幫「小姐姐」做「任務」即可同城約　四川上班族慘被騙14萬血汗錢

內地近日有不法分子以「同城約」為噱頭，於全國多地誘導民眾下載APP充值「會員」、「做任務」，從而實施詐騙。目前，警方已在遼寧、河南等地拘捕6名疑犯，扣押10餘部手機、4部電腦並凍結涉案資金100餘萬元（人民幣．下同）。



內地電信網路詐騙案件高發，有不法分子子在全國多地的車輛後視鏡、小區入戶門貼上「同城約」二維碼，以下載APP充值「會員」「做任務」便可「上門服務」為由實施詐騙。來自四川涼山的上班族小吳（化名）便是其中一名受害者，今年4月，他與友人吃完晚飯，正準備開車回家，發現自己車輛後視鏡上被貼上一張二維碼，好奇心驅動下遂掃碼下載了一款來路不明的APP。

之後，經過一番折騰，平台的「小姐姐」讓小吳做幾單「任務」，便可約到同城美女。色字頭上一把刀，就這樣，小吳上當，最終被騙了14萬餘元的血汗錢。

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根據小吳描述，警員分析得出不法分子仍在轄區活動，隨即針對轄區內公共區域停車位進行排查，快速鎖定並抓獲兩名疑犯。經進一步深挖，警方發現兩人分別受僱於多個不同上線，他們在全國拉攏招募成員製作、散發涉黃涉詐「二維碼貼紙」，以發放數量來計算佣金。他們同時透過二維碼作為駭客手段，取得私隱，受害者只要掃碼，手機就會被病毒入侵，令相簿、通訊錄、瀏覽記錄等資訊被竊取。對此，涼山公安針對此類案件加強打擊力度，根據發案情況及時開展研判，專項部署、集中收網，目前該案正在進一步偵辦中。