駕賓利上班　台灣火辣警花與詐騙男交往　外洩民眾資料被捕炒魷

台北市南港警分局的美女員警邱薏瑄爭議不斷，曾在高鐵買3個座位，竟將美腿踩在座位上，並脫鞋露出腳趾，另外被爆出開Bentley（賓利）名車上班。沒想到，台北市中山警分局督察組日前接獲線報，邱薏瑄與詐騙集團男子交往，還提供民眾個人資料給詐騙集團，今（24）日凌晨遭羈押禁見，也被市警局免職汰除。



邱薏瑄31期警專畢業，在警校期間擒拿術、射擊等成績都很不錯，而且長相清秀，堪稱是警花，但爭議不斷；她曾在FB貼出搭乘高鐵自拍照，並直言自己不喜歡座位旁有人，所以一次買3個高鐵座位，坐高鐵僅從台北到台中而已，一趟就花超過2000多元台幣，並脫鞋踩在椅子上，甚至露出腳趾開心自拍，引來網友撻伐。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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外傳邱薏瑄家境富裕，爆出為了上班方便，本來駕駛BMW私家車，後改為Bentley代步上下班，甚至傳出介入他人婚姻生活，早已是分局頭痛人物。沒想到，中山分局督察組接獲線報發現，邱薏瑄不僅與新北某詐騙集團重要幹部交往，3月還透過警用系統，查詢超過20筆特定民眾個人資料、車籍資料，疑似替詐騙集團工作。

中山分局督察組將邱薏瑄不法情資往上呈報，並報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。怎料，調查期間又發現邱薏瑄在上班途中，竟駕駛警車載著詐騙集團男友前往新北新莊區，還與詐騙集團成員會合，讓中山分局緊急將邱薏瑄所有警用系統使用權限停權。

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由於邱薏瑄疑似提供民眾個人資料給詐騙集團，涉嫌觸犯洩密、偽造文書等罪嫌，住家、辦公室遭檢警搜索，隨後遭逮捕移送新北地檢署複訊，今（24）日凌晨被法院裁定羈押禁見。

對此，台北市警局督察室今日發聲明指出，中山分局考核邱員平時交往複雜，多次違紀，早已被列為重點輔導對象，如今涉嫌洩密、偽造文書等罪，並經新北地方法院核定羈押禁見，影響警譽重大，市警局將依警察人員人事條例予以免職。

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