黃金周｜深圳商圈推多種優惠活動人氣旺　有香港客人專程來買手機

餐廳食肆大排長龍、各大商圈遊客紮堆……中秋、國慶假期，羊城晚報記者走訪深圳商圈發現，商圈推出多種優惠活動，配合開展豐富多彩的趣味活動，營造出濃濃的消費氛圍，充分展現了深圳經濟的熱辣活力。



深圳節日大道One Avenue卓悅中心中央大街人頭攢動，這裡正在舉行持續5天的「福田首店嘉年華」，現場吸引諸多藝術、潮流主理人，涵蓋藝術周邊、咖啡品牌、甜點精釀等品牌。在潮玩青年咖啡區，不少消費者打卡掃貨。黑咖啡愛好者陳先生表示：「這裡真的是福田購物嘉年華，活動辦得很熱鬧，我買了不少有意思的東西，收穫滿滿。」

「深圳的商圈很好逛，我們專門從香港過來買手機。」在深圳益田假日廣場，一名來自香港的遊客表示，「商場科技感十足的場景裝置讓他們身臨其境，感受了從未有過的互動體驗，很新鮮。」

市民遊客在商場購物

記者了解到，深圳益田假日廣場在假期期間啟動了超級Mate館國慶路演活動，吸引了許多科技愛好者參與，其中包括不少香港市民，活動場面十分火爆。相關負責人介紹，深圳超級Mate館吸引許多消費者接踵而至，紛紛參與互動環節，體驗華為Mate60系列新品。現場也同步進行了古風表演活動，身穿青色服飾的舞者演繹古風舞蹈，吸引週邊遊客駐足，熱鬧非凡。

記者也造訪了解到，為刺激「雙節」消費，許多商場推出「套票」活動。例如，歡樂港灣推出「繁星禮遇」，其中包括摩天輪149元中秋國慶特惠早鳥票；龍華壹方天地推出國慶微度假套票，涵蓋影院、餐飲代金券、人氣美食、夜市潮玩等，一票暢玩60萬平方公尺的商業集群。「這個假期，深圳消費的優惠力道真的很大。今天特地帶著愛人來買衣服，買完了還能參與商場的互動遊戲，過節氛圍很濃厚。」深圳市民陳先生表示。

市民在手機店選購手機

目前，深圳對標國際一流，打造世界級地標商圈以及一批高品質重點商圈。深圳市統計局公佈的數據顯示，今年以來，深圳消費復甦強勁，上半年全市社會消費品零售總額達5,000.02億元，較去年同期成長11.5%。接下來，深圳將繼續瞄準「消費提振年」定位，透過舉辦全城聯動的大型促消費系列活動，打造「深圳購物季」標誌性城市消費IP品牌，加速打造具有全球重要影響力的消費中心。