傳迪士尼玩偶｢紫龍高飛｣賣斷貨原價199遭抬價至8000元　官方回應

綜合內媒報道，9月26日起，上海迪士尼官方「米奇和朋友們系列」商品上新，其中身著紫色飛龍的高飛被愛好者稱為「紫龍高飛」，相關產品鑰匙扣和毛絨玩偶受追捧，網絡流傳有人在朋友圈以8000元人民幣高價兜售原價199元的玩偶。迪士尼官方客服表示，8000元不是官方價格，可能是黃牛炒作，產品後續會有新的庫存上架，不建議消費者通過非官方渠道購買。



這款原價199元的「紫龍高飛」開售後，一張朋友圈截圖流傳網絡，有人發朋友圈稱「價格小貴，8000元一個，非誠勿擾，不接受討價還價」，並配上「紫龍高飛」毛絨玩具的影片。此外，在多個二手交易平台上，這款玩偶的售價已達到600至800元。

另據內媒《紅星新聞》報道，有網民表示，他9月26日去上海迪士尼樂園，希望能購買「紫龍高飛」商品，然而大約中午就已斷貨。他最終在迪士尼地鐵站附近從他人手中花費850元購買了一套「紫龍高飛」鑰匙圈和毛絨玩具，兩件商品原價合計318元，「我問能不能只買一樣，他說是一套賣的，愛買不買。」

9月27日中午，上海迪士尼樂園官方旗艦店顯示，「紫龍高飛」鑰匙圈、毛絨玩具均已售罄。官方客服表示，8000元並非官方價格，「可能是黃牛炒作的價格，不建議通過此渠道購買。」對於「紫龍高飛」商品難購買一事，客服則表示，因為新品剛上架，目前可能短缺，「可以後續再去關註一下，還是會有新的庫存。」

網民點睇：

真有人買？？，黃牛自炒吧



紫龍高飛從上架第一天就被哄搶不能理解 迪又沒說限量至不至於啊



不是，高飛紫龍是被炒了，但是沒那麼貴啊。四五百某魚一堆



為什麼高飛會火？？？？



挺好看，原價的話想要



這個感覺不好看，不如普通高飛



紫龍高飛真挺可愛的。。。



我只能說這個世界越來越抽象了

