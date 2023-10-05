央視《新聞聯播》迎來首位90後主播　32歲王音棋被讚清雅端莊聲甜

1978年啟播的《新聞聯播》是中國中央電視台的時政新聞節目，被稱為「中國政壇的風向標」。周四（5日）晚，隨著現年32歲的女主播王音棋首次亮相，《新聞聯播》迎來了開播45年來的首位90後主播。



公開資料顯示，王音棋1991年5月1日出生於江蘇省興化市，為中國傳媒大學2009級播音與主持藝術專業畢業生，並曾在2008年獲第八屆江蘇省高中生現場作文大賽特等獎。

2011年3月，王音棋在雲南衛視新聞資訊節目《主播新鮮看》擔任主播，正式開啟主持生涯，並在大學畢業後順利進入央視。這些年來，她曾擔任江蘇電視台公共頻道文化娛樂類節目《有一說一》實習記者、央視新聞頻道綜合性新聞欄目淩晨三點的《新聞直播間》主播、CCTV-13新聞資訊欄目《24小時》主播、中央電視台綜合頻道新聞資訊欄目《朝聞天下》主播等，並曾主持央視綜藝頻道CCTV-3文化欄目《文化十分》、 2017年央視元旦特別節目《苟日新日日新》，累積大量新聞播報經驗。今年9月23日，她還擔任了央視新聞頻道播出的《杭州第19屆亞洲運動會開幕式倒數特別節目》的主持人。

在周四晚的《新聞聯播》首秀中，王音棋與搭檔潘濤的合作顯得相當默契，台風沉穩又不失親和力，表現獲不少網友肯定，有網友更稱讚她清雅端莊，聲音清甜。

網民評價：

端莊穩重大方得體

王音棋小姐姐的聲音好甜美呀，我竟愛上了新聞聯播！

從午夜新聞到朝聞天下再到新聞聯播，音棋做到啦，恭喜我們音棋

所以我猜新聞聯播的標準之一是在央視工作滿十年

有一種新時代開始拉開序幕的感覺，越來越多新鮮血液進入到各行各業當中了



《新聞聯播》上一次迎來新主持人還要追溯到3年前。 2020年9月起，《新聞聯播》曾在一個月內一口氣引入了潘濤、寶曉峰、嚴於信、鄭麗四比特新主播，由於主播時隔多年沒有「上新」，率先亮相的潘濤立刻引發了一波關注，更上了熱搜。 而四人中，又以1987年出生的嚴於信最年輕，直到90後的王音棋帶來更年輕的氣息。