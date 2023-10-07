森林活春宮被防火CCTV拍下　指揮中心熒幕直播　工作人員：好刺激

江蘇疑似有人上演森林活春宮，被防火指揮中心佈置在森林中的CCTV拍下並播放。有律師認為，男女野外發生性關係即便不雅，也屬於個人隱私，防火指揮中心行為或涉嫌侵害公民權益。



網傳影片顯示，江蘇常熟虞山森林防火指揮中心的熒幕上，正播放佈置在常熟森林防火通道（王石谷紀念館西南）的CCTV，拍下的男女「野戰」畫面。時間顯示為10月5日下午5時48分許，一旁還有人用揚聲器發表即時評論，「我X，好刺激」。

據地圖網站顯示，王石谷紀念館位於虞山風景區南門附近，周圍是大片森林。

相關影片在網絡傳播後，引發廣泛關注。《華商報》報道，虞山森林防火指揮中心工作人員周五（6日）回應指，尚未調查此事，將進行核實。虞山街辦黨政辦工作人員亦表示，事件較為敏感，需向上級匯報。

江蘇疑似有人上演森林活春宮，被防火指揮中心佈置在森林中的CCTV拍下並播放。（華商報）

不過，有網民就質疑，為何森林防火指揮中心CCTV拍到的畫面，會通過手機翻拍的方式傳播到網絡，並稱此舉侵犯了公民隱私。

有內地律師指，男女在野外發生關係即便不雅，也屬於個人隱私。根據《民法典》相關規定，「自然人享有隱私權。任何組織或個人不得以刺探、侵擾、洩漏、公開等方式侵害他人的隱私權。」

因此，若網傳虞山森林指揮中心熒幕播放男女不雅影片並發布至網絡屬實，那麼，虞山森林指揮中心便侵犯了該對男女的隱私權，需承擔停止侵害、消除影響、賠禮道歉及賠償損失等民事責任。