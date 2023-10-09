陌生快遞送來大閘蟹兌換卡？「天降福利」暗藏刷單騙局　警方提示

金秋時節，大閘蟹是不少市民的餐桌美味，若收到陌生快遞顯示價值不小的大閘蟹兌換卡，難免會研究如何兌現。不過，天下沒有免費的午餐，「天降福利」背後，可能暗藏刷單詐騙騙局。警方提示，收到陌生快遞要格外小心，以免落入騙局。



綜合內媒報道，近日，不少內地市民收到陌生快遞寄來的大閘蟹兌換卡。市民劉女士指，幾天前收到一件從廣西寄來的快遞，打開裡面是一張蟹卡。卡片上並無銷售公司信息及聯繫方式，僅有一個提貨二維碼、卡號及密碼。

劉女士指，蟹卡中還附有一封信：「值此盛世佳節來臨之際，攜全體員工向您及您的家人致以最誠摯的祝福，在此中秋及大閘蟹上新之際，我們將全網隨機抽取100000名在平台有著5年以上購物記錄的活躍用戶贈送2388型（價值約500元）鮮活螃蟹提貨卡。」

劉女士遂嘗試兌換蟹卡，但發現客服誘導她下載各種APP，意識到可能是騙局並未接受，後來在網絡搜索發現，若下載完APP，就會被客服誘導一步步完成刷單返利任務，掉入詐騙陷阱，「已經有人被騙了。還好我及時發現，只要不貪小便宜就不會上當受騙。」

大閘蟹是不少人的餐桌美味。（視覺中國）

10月5日，上海閔行公安分局曾發佈緊急預警，有市民收到裝有印著二維碼的大閘蟹兌換卡的快遞，掃碼後加入群聊，根據客服的引導關註店鋪、下載聊天APP、刷單返利等，被騙2萬元。10月7日，針對此類騙局，平安北京亦發佈提醒，掃碼的最終目的是為了獲取信息騙錢，收到陌生快遞、陌生二維碼、陌生鏈接切勿輕信，以免掉入詐騙「陷阱」。