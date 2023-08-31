60歲父親生前曾說「如我死了打開電腦」　女兒一看驚悉800萬騙局

北京一名60歲老翁，在網絡上認識了一位自稱33歲的女子「胡靜」，兩人相談甚歡，接著老翁與女子相約出門，卻掉入對方的詐騙圈套，將800萬元人民幣拱手他人。



後來受騙老翁從合肥回到北京，途中突然感到身體不適，送醫搶救無效身亡。

由於老翁曾告訴女兒，如果有一天自己不在人世了，打開電腦便可知道自己的遭遇，老翁女兒這才發現，原來父親傻傻被人騙了鉅款，也才讓這起案件曝光。

「胡靜」庭上稱「只是去吃了個飯」 遭法官當場一句點出破綻（點圖了解更多）：

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原來該名老翁，在網絡上認識了33歲女子「胡靜」，雙方很快陷入戀愛，2022年老翁到合肥與女子見面，卻掉進了4名騙子設下的圈套。

化名「胡靜」的女子負責與老翁見面吃飯，並給老翁推薦了一款期貨APP，夥同假扮「期貨分析師」的其他三名男子，運用各種話術，讓老翁投入了800萬元人民幣。

老翁女兒得知此事後，向警方報案，警員調查後，循線逮捕4名嫌犯。

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不過出庭時，女子否認自己對老翁進行詐騙，辯稱「我只是去吃了個飯，他們是讓我以胡靜的名義去的」推託的一乾二淨，卻遭法官當場質問：「你僅僅是和別人吃個飯，就能賺170萬元？」

該起案件未當庭宣判，但目前4人名下值500萬元人民幣的財產已被凍結，其餘涉案錢款仍在進一步追查中。

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