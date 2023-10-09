腰纏近10公斤金塊！　男司機圖由香港走私至內地遭機警關員識破

據中國海關總署微信公眾號9日通報，近日深圳灣海關在旅檢進境渠道查獲一宗客運車輛司機綁藏金塊走私入境案，查獲金塊10塊，重量達9.993公斤。目前，案件已移交海關後續處置部門處理。



通報指，在男司機被查獲金塊的當日，深圳市室外平均溫度高達33度。當時身穿外套的男司機經過海關監管區時，其與高溫天氣極不匹配的穿著引起了關員的注意，隨即對其開展攔截檢查，並在其腰腹部發現由塑膠薄膜纏繞在身上的金塊若干。經清點金塊共計10塊，總重量為9.993公斤。

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海關總署稱，根據《中華人民共和國海關行政處罰實施條例》第七條規定，經過設立海關的地點，以藏匿、偽裝、瞞報、偽報或者其他方式逃避海關監管，運輸、攜帶、郵寄國家禁止或者限制進出境的貨物、物品或者依法應當繳納稅款的貨物、物品進出境的，均為走私行為，將受到相應的法律制裁。

據早前報道，受人民幣匯率下跌、內地金價持續上漲等因素影響，來港買黃金再回深圳轉賣，近日成為內地社交平台中的熱話。有網民表示，來回一次即可賺逾千元人民幣。

來港買黃金再回深圳轉賣，近日成為內地社交平台中的熱話。（資料圖片）

為何香港的黃金會較內地更便宜？有專家分析指，香港無關稅和增值稅，在成本方面有一定優勢，此外，這種價差還和近期人民幣匯率相對美元、港元貶值有一定關係。有分析也指出，國內金價受人民幣反覆波動預期影響，將維持偏態震盪。

深圳海關提醒，無論是內地還是香港居民旅客，進境可攜帶的黃金及其製品以自用、合理數量為限，而具體認定標準由入境口岸的海關執法人員判斷，進境時應主動向海關申報。根據相關規定，超出自用、合理數量的黃金及其製品，視同進口貨物，海關憑中國人民銀行的批件，予以徵稅放行。如果沒有批件，具體處理辦法由入境口岸海關決定。

深圳水貝是中國最大珠寶交易市場。（網上圖片）

海關建議，應提前向要入境的口岸諮詢確認具體攜帶標準。據了解，深圳皇崗口岸海關就以50克作為自用、合理標準，超過均需憑藉中國人民銀行批件放行。