有片｜中學生運動會表演「刺殺安倍」惹議　日本網民痛批無禮

10月10日，一段影片在內地網絡瘋傳，一群山東某中學運動會上表演「刺殺安倍」，引起大量關注。山東省棗莊市教育局則稱，已經督促學校調查此事並說明。事件也在日本引發熱議，富士電視台新聞網（FNN）、產經新聞都報道該事件，日本網民批評此舉無理且無知。



不過針對該事件，內地許多網民支持學生，更稱「是中國人就該支持」；但亦有部分網民認為這是「義和團行徑」，不應該這樣「不顧道德尺度」教育下一代。



網民發布的影片顯示，一名疑似扮演安倍晉三的學生在兩旁學生歡呼中站在椅子上發表演講，另一學生藏在人群裡舉起類似「手槍」物品對準講話者，並上前「補槍」。後發言者做倒地狀，旁人上前追堵「開槍者」。最後有幾名學生衝進場面，舉起寫有「兩聲槍響屍骨寒，污水排海遺後患」的橫幅，圍觀者歡呼鼓掌。

內媒報道，從事發學校所在的棗莊市教育局瞭解到，教育局工作人員10月10日已知曉此事，「他們（學生）的做法也不一定對，我們允許學生犯錯誤，他畢竟是個學生。」對方稱，棗莊市教育局已經督促該校調查此事並寫情況說明。

針對這起事件，在近日因日本核污水排放而反日情緒高漲等背景下，許多內地網民表態支持學生並稱這是「行為藝術」，「重現歷史時刻」。但亦有部分網民抨擊，「不重視道德尺度，是義和團的行徑。」

內媒報道，根據山東省人民政府新聞辦公室主管的中國山東網報導，2022年山東省新設日本投資企業241家，同比增長24.2%。2022年，山東省與日本進出口總額達1922.7億元，同比增長5.8%，其中出口1540.2億元，同比增長10.5%。