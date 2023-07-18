安倍晉三遺孀昭惠訪台　見丈夫銅像落淚：相信他的靈魂也一起來到

日本已故前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠於7月17日至20日訪台。今日（18日），她到高雄紅毛港保安堂向安倍晉三銅像獻花致意，期間哽咽表示，相信丈夫的靈魂也會一起來到這裏，且今後也會在某處為台日友好而努力。



上午，安倍昭惠在高雄市長陳其邁、監察院長陳菊、高雄市議會議長康裕成等人陪同下到紅毛港保安堂，她甫入座就忍不住對著銅像紅了眼眶，不斷拭淚。

致詞期間，安倍昭惠表示，丈夫生前非常喜歡台灣，本來計畫等疫情結束後就訪台，很可惜計劃沒辦法實現。她哽咽地稱，很遺憾這次只有她一個人訪台，但相信丈夫的靈魂也與她一起來到這裏。她又透露當獲知台灣為丈夫豎立銅像後，驚訝之餘也十分高興，對台灣人如此感念丈夫表示感謝。

保安堂與日本淵源甚深，長久以來一直祭拜140多名日本軍艦官兵。安倍昭惠表示，戰爭是絕不容許發生的事情，但這些畢竟是過去為了日本而戰的英靈，而其夫生前也致力於迎接這些英靈回日；相信其夫及這些日本軍艦官兵英靈，今後也會為了台灣和日本之間的友好而努力，「我丈夫會在某一個地方一起為此而努力」。

應台灣安倍晉三之友會邀請，安倍昭惠於7月17日至20日訪台，同行還有日本參議員山谷惠理子及北村經夫等人，一行人在台期間將與台灣總統蔡英文及副總統賴清德會面，並與台灣安倍晉三之友會獎學金獲獎學生交流。除了在高雄安倍銅像前獻花，安倍昭惠還會赴台南出席安倍紀念影像展，此外還將前往五指山台軍公墓弔唁台灣已故前總統李登輝。

17日，在出席訪台歡迎晚宴時，安倍昭惠透露，安倍晉三當年在家吃台灣鳳梨（菠蘿）拍照上傳社交媒體時，她也在場，「丈夫時時刻刻都在想『為台灣能做什麼』這件事」。