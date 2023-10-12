無人駕駛的士內蒙古首發　十一前後接待近千乘客獲一致好評

無人駕駛愈發普及，更應用至的士。近期，3輛無人駕駛的士在內蒙古鄂爾多斯市首發，民眾只用在手機小程序上操作即可乘搭。據了解，「十一」前後，無人駕駛的士共接待了900多位乘客。



3輛無人駕駛的士在康巴什區投放使用，與傳統招手截的士不同，它們有固定的上下車點，用戶只需登錄手機小程序，選擇出發站點和目的地即可。而上車後，乘客進入後排綁好安全帶，點擊後排的屏幕即可開始行程，且實時查看車速及周圍路況。行車期間，車速還會根據路況進行調節，最快時速可達到每小時65公里，當遇到紅綠燈時則是緩緩進行減速。

不過，雖然軚盤是自動轉動的，但根據政策要求，目前無人駕駛的士須配備安全員。與此同時，調度中心的後台運營管理平台上的工作人員會查看車輛實時運行路線、運行速度、運行狀態，並可查看訂單統計、用戶反饋等信息。另外，雲駕駛艙也可對無人駕駛車輛實時監控，進行遠程脫困，多增加一層安全保障。

內蒙古鄂爾多斯市康巴什區智能網聯項目工程師呼和滿達周三（11日）介紹，乘客對無人駕駛的士感到新奇，同時一致給予好評；「十一」前後，無人駕駛的士共接待了900多位乘客，每架每天16單左右。

目前，所有無人駕駛的士都是新能源純電車，車身設置激光雷達、側方位補盲激光雷達，以及高精度攝像頭等多傳感器，實現周圍360度、前方直線距離200米的無死角感知，可助車輛獲取周圍環境的三維信息，並實時識別和判斷路況。呼和滿達介紹，他們還有雲控基礎平台提供的融合感知服務，利用廣泛的數據源優勢與超視距的數據獲取能力，經過雲端融合，為車輛提供超視距多源融合感知數據，包括實時信號燈數據，為自動駕駛車輛打開天眼，提升邊界場景的行車安全。

展望未來，呼和滿達表示，一到兩年之內會實現純無人駕駛，車上不再有安全員。他又介紹，目前當地開放的乘車站點共有42個，後續將不斷增加上路車輛，繼續擴展測試範圍，陸續增加站點，直至實現全域覆蓋。