頂尖潛水員潛水失聯　水下百餘米處現身影　業內：基本無生還可能

內地頂尖潛水員韓頲，10月7日晚在廣西都安瑤族自治縣九頓天窗下潛後失聯，至今已逾4日。

當地持續搜救，今日（11日）水下機械人在水下百餘米處發現韓頲的身影。但截至傍晚6時許，韓頲仍未被打撈出水。

有業內人士指，從救援角度看，若洞潛者失聯長達數十個小時，基本無生還可能。而昨（10）日剛好是韓頲生日，他的家人在事發地擺上蛋糕，寫着「生日快樂，去你想去的地方。」



《紅星新聞》報道，10月11日一早，搜尋人員展開新一輪搜索，使用水下機械人，並在水下百餘米處發現韓頲的身影。現場搜尋人員商議了將韓頲打撈出水的方案，但截至傍晚6時許，韓頲仍未被打撈出水。

知情人士表示，最初考慮的方案是由水下機械人將人帶到一定高度再由潛水員下水撈出，但水下機械人無法完成，目前正從外地找有能力下潛到該深度打撈的潛水員進行打撈。

另有知情人士稱，國內能下潛到該深度的潛水人員極少，能下潛到該深度進行打撈難度則更大，以往韓頲曾在這種深度打撈，「他撈人容易，別人撈他很難」。

截至10月10日晚間9時左右，曾創造亞洲洞潛深度紀錄的知名潛水員韓頲，失聯已三日。有業內人士向內媒分析指出，事發地水下環境複雜，潛水難度系數高。而設備出故障、潛水員迷失方向，是洞潛者在水下失聯的主要原因。若失聯長達數十個小時，基本無生還可能。

韓頲。（中國探險協會）

廣西河池市都安瑤族自治縣應急管理局表示，10月9日，杭州藍旗潛水國際俱樂部專業救援團隊趕到事發點開展搜救工作，目前暫未找到失聯人員。10月10日，已聯繫國內專業水下智能機器人服務公司前往都安參與搜救，搜救工作仍在進行。

韓頲7日晚上下水，至今失聯逾三日。（中國探險協會）

據此前報道，韓頲7日晚上下水，8日早上有人發現他未按正常時間返回，就向當地村民反映情況。九頓村村幹部石先生表示：「我們又不能確定。很多人都在岸邊默默等待。」當地政府表示，韓頲曾多次在九頓天窗參與潛水救援，「之前他已經來這裏很多次了，這次不知道出現了什麽意外。」

另據《紅星新聞》報道，昨（10）日是韓頲的生日，家人在韓頲入水的台階前擺放了買好的蛋糕和酒，在事發現場為他過了生日，蛋糕上寫着：「生日快樂，去你想去的地方」。

韓頲家人在現場擺放蛋糕和酒。（紅星新聞）

據介紹，九頓天窗地處澄江流域上遊，發育於下二疊統茅口組和棲霞組碳酸鹽巖地層中，由四個斜井式天窗組成，其中九頓溢流天窗群是水下洞潛世界紀錄的創造地，被譽為「中國水下的珠穆朗瑪」。

九頓天窗有「中國水下的珠穆朗瑪」之稱。（中國探險協會）

而洞穴潛水是指在被水浸沒的洞穴中進行潛水活動，是潛水運動的一個分支，也是一項極具危險性、需專業技術和豐富經驗的極限運動，被稱為世界上最危險的運動之一。

韓頲是中國首位休閑水肺、自由潛水和技術潛水三棲教練，參與創建國內科研潛水體系，曾多次參與沈船考古、遺骸打撈，負責過廣西酒海井紅軍長征烈士骸骨勘探打撈、廣西都安桃花水母二號洞143米遇難者遺體搜索打撈等重要項目，創造了國內外多項洞潛深度紀錄。