中國版亞特蘭提斯？潛水員意外發現千島湖下的千年古獅城

沉沒於海底的「亞特蘭蒂斯」古國，是許多人心嚮往之的秘境。而在浙江千島湖水面之下，原來也藏着中國版的亞特蘭提斯——兩座千年古城。



千島湖美景 源於新中國第一座水電站

千島湖山清水秀，風光旖旎，其水質在中國首屈一指，甚至不經任何處理便可直接飲用。

千島湖原名新安江水電站，是一個大型人工水庫，蓄水後未被淹沒的山峰形成島嶼，面積2,500平方米以上的島嶼共1,078個，故名「千島湖」。（視覺中國/當代中國授權）

千島之湖的美景，源於一個大型人工水庫工程：新中國第一座水電站、新安江水電站。

1959年，新安江水庫建成蓄水，造就了一個有3,000杭州西湖那麼大的水庫，兼具發電、防洪、灌溉、航運功能，解決了上海、杭州等大城市用電的燃眉之急，但同時，有1,000多個村莊被淹沒，近30萬人需要移民。

新安江水電站是新中國自行設計、建造的第一座大型水電站，造就了千島湖景區，至今仍發揮着發電、防洪、灌溉、航運、水產養殖、氣候調節、旅遊等經濟、社會效益。（Getty/當代中國授權）

千島湖潛水員 意外發現水下古城

沉沒在水下的，還有兩座千年古城——始建於東漢的賀城（淳安古城，今浙江淳安縣境內），以及始建於唐代的獅城（遂安縣城，今浙江淳安縣境內）。在歷史上，這兩座古城水陸交通便捷，經濟繁榮，都是浙西重鎮。

據記載，千島湖蓄水後淹沒了265座牌坊。（網上圖片）

2001年，在開發千島湖潛水項目的時候，潛水員發現了這兩座水底古城，通過衛星定位及聲吶探測的技術，古城的建築被完整測量出來。沉沒於水下的牌坊、民居、古城牆、城隍廟等古建築，依稀可見昔日繁華。

「獅城」姚王氏節孝坊上有一塊刻有「聖旨」字樣的匾，匾頂的盤龍圖案極其精美豪華，是這座牌坊上眾多磚雕作品的代表。（中國國家地理/當代中國授權）

水下古城一度引發潛水探險熱潮，2011年，「獅城水下古城」被列為省級文物保護單位。為保護古城遺址，淳安縣政府在水下劃出東西長1,000米、南北寬900米的水下古城保護區，禁止船隻靠近及人員下潛。

千島湖文淵獅城是中國首個非遺生活體驗基地，「復活」了沉沒在水下的古獅城，景區中的牌坊街復刻了水下原址的牌坊，成為江南牌坊文化實景博物館。（視覺中國/當代中國授權）

2016年，當地政府在獅城舊址所在的淳安縣姜家鎮，打造文淵獅城度假區，復原了千島湖下千年獅城的風貌，並建成「非遺生活體驗基地」，讓這座千年古城以另一種形式重現於世。

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