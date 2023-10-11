內地博主分享窮遊攻略「花30元醫院掛急診住一晚」　網評：惡毒

內地一名博主為了想在旅途中更加省錢，竟佯裝氣喘不舒服跑去大醫院掛急診，想要藉此省下住宿費，並讓護士幫忙看管行李，還稱「大醫院就是五星級酒店，他們有貼心的服務和舒服的躺椅」，此舉引發群網激憤。



綜合陸媒報道，該名博主在社群網站上對粉絲分享「旅遊省錢妙招」，稱自己曾為了省下旅遊住宿費，跑到三甲醫院掛急診。所謂的「三甲醫院」是三級甲等醫院的簡稱，屬於內地最高等級的醫院。

據該名博主說法，他通常會選擇在晚上10時以後，先踏進醫院到廁所裡面進行簡單的洗漱，然後再到櫃台掛號。問診時被醫生問到哪裡不舒服，就假裝說「有點氣喘不過來，咳嗽。幫我開一下吸氧就行了，不必開藥，醫生就會給你開吸氧管和氧氣瓶」。

該名博主透露，「三甲醫院」的掛號費只需要十幾元（人民幣，下同），吸氧氣的費用大概是一小時三元，自己住一晚總共只花了30塊，且「大醫院就是五星級酒店，他們有貼心的服務和舒服的躺椅」。

消息被轉發到微博後，引發網民聲討，紛紛指責該行為佔用醫療資源。一名自稱是三甲醫院副院長出面表示，急診室搶救的床位需求量大，主要是用來服務重大傷殘病患，認為「一個身體健康的人到急診掛號留宿，是搶奪患者資源，不僅是醫療資源的浪費，還會造成急診搶救功能上的一種混亂」。

不少網民看不慣該名博主的作為，留言說「我有更好的主意，讓他直接住停屍間得了，反正死人沒有意見」、「這人真的非常惡毒，這樣做，真正需要醫療資源的患者怎麼辦？」、「你進去監獄待著不是更好，飯菜免費」、「對於這種人，就拉入醫療系統黑名單，讓他一輩子掛不了急診，等到他需要的時候，讓他哭去吧」。

值得留意的是，當下的社交媒體頗為流行「省錢攻略」，但很多案例實質上是引流廣告和虛假炒作，此前「特種兵式旅遊」走紅，主打省錢、不走尋常路即是顯例。民眾在肯定這股風潮活力和創造力的同時，也應注意到，一些「攻略」有滑向獵奇、不擇手段的趨勢。