拒12萬封口費　蔚來員工曝加班500小時3入急診　再掀｢996｣爭議

作為中國電動車龍頭企業「蔚小理」之一的蔚來，隨著近半年來業務體量增大，導致員工加班情況嚴重。

22日，有蔚來員工發文控訴，稱在職起家經常加班至凌晨，週末也要加班，半年間有文檔證據的加班時間就長達500小時，期間進急診3次，體檢報告21處異常。而公司HR則告訴該員工，公司不鼓勵加班，都是自願行為，若離職可給予12萬元賠償，但之後不能再公開發聲。

隨著經濟回轉，工作恢復正常，內地再掀關於「996」「888」工作制的討論，蔚來員工的爆料，亦引發網絡輿論。



據《沸點視頻》報道，蔚來員工陳女士表示，自己負責產品營運，平時負責的項目特別多。此前只有急性腸胃炎，現在體檢還發現21處異常。加班期間多次發燒，但自己忍到上吐下瀉才去掛急診，這樣的急診都掛了3次。

自2020年5月入職，在蔚來工作了近3年的陳女士表示，「加班對我來說是持續性的，每天都可能是從早上八九點到晚上兩三點，睡了一覺起來後，第二天又是這樣。」

據陳女士提供的與公司HR溝通的錄音顯示，HR稱公司不鼓勵加班，是自願加班，為用戶需要，可能需要一些額外的付出。經過協商，HR表示，若陳女士離職，同意付其12萬元賠償，但之後陳女士不能再發聲。

「公司的賠償方案還是挺過分的」陳女士表示，即便與公司簽署賠償協議，她也會繼續曝光。

「888」工作制是法律還是爭議？

據《中華人民共和國勞動法》對於勞動時間的規定，「國家實行勞動者每日工作時間不超過八小時、平均每周工作時間不超過四十四小時的工時制度。」因此，內地網民將每日24小時劃分為，8個小時工作，8個小時睡覺，8個小時屬於自己的「888」工作制。

而「996」則意為每天上午9時上班，晚上9時下班，每周工作6天；這意味著勞動者每周至少需要工作72個小時，遠遠超過了勞動法規定。

從將5月1日定為「國際勞動節」的1890年起，「8小時工作制」是所有勞動者為反抗資本主義壓榨、維護無產階級利益的重要成果。然而直至今日，內地大量企業，尤其是互聯網、科創企業依舊在用沒有額外薪資、福利的「996」超額工作制壓榨僱員，甚至將法律明文規定的「888」變成了需要再次爭取的權益和公司給予的福利。

其中最有名的便是2019年，阿里巴巴董事長馬雲的「福報說」，他在阿里巴巴內部交流活動中稱，「今天中國BAT公司能夠996，是我們這些人修來的福報」「你不付出超越別人的努力和時間，你怎麼能夠實現你想要的成功？」

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「996」與「888」的爭議已持續至2023年的今日，民眾呼聲再高，亦難以與政府出手完善勞動法、保障人民權益和福祉相比。對於蔚來此次再爆「差評」，網民反問，將員工身體健康當「羊毛」薅，「什麼時候企業才能真正做到不加班？」

網民討論▼



「很多內耗的無效加班，勞心費力」

「都說累了，勞動法就是個笑話」

「國內永遠不可能，因為勞動法就是擺設，而且我們沒有工會，而且我們又不能遊行罷工」

「只能國家來管才行，但是國家不管」

「一個人幹三個人的活，發一個人的工資，最後導致兩個人失業在家。」

「員工和hr都是背鍋的。為什麼不直接問老闆呢。都可著打工人為難​」

「這是人不是機器，機器500小時都要休息」

