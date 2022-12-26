浙江某醫院賀急診服務人次破200萬　網民：救死扶傷是一門生意？

浙江台州市中心醫院被指在院內懸掛「喜報」，慶祝醫院急診服務人次突破200萬。



網傳圖片顯示，醫院的大屏幕及電子水牌都播出一張紅色「喜報」，內容為「2022年12月21日，我院門急診服務人次突破200萬」。台州市中心醫院工作人員稱，已向領導反映有關情況，但暫未清楚「喜報」是否已經撤下。

台州市中心醫院創建於2000年6月，是一間綜合性三級甲等醫院。據悉，該院在2019年1月發布的一篇新聞稿中，曾經提到「單日門急診人次再創記錄」。

今年8月，位於四川瀘州的民營醫院「瀘州富康醫院」，曾被揭發在2022年營銷方案探討會議中，PPT上出現一段「怎麼讓病人長期留下來、怎麼讓病人給我們排隊交錢」等內容，一度引起爭議。涉事醫院事後接受瀘州市江陽區衛健局的整頓調查。

網民睇法：

下次就該寫，恭喜我院太平間首次實現滿員狀態了，是嗎？



救死扶傷成了一門生意，想想諷刺又好笑



很諷刺，一線醫護人員怎麼辦



各大城市消費最高的地方



醫院也有計劃，也有績效考核的



怎麼還把心裏話說出來了？ ！



知道在吃人血饅頭，但吃相未免太過難看了

