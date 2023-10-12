雷軍帳號被小米社區封殺？負責人嚇破膽：不小心「誤殺」了

老闆被自家公司封殺？雷軍是小米集團創始人，然而其帳號周三（11日）被曝竟被小米社區封號了，引起熱議。對此，小米社區負責人確認，這是因為最近清理了一批歷史違規帳號，結果不小心「誤殺」了雷總的號。



網民@怕不是小小白周三曬出圖片稱，雷軍的帳號被小米社區判定違規，其頭像、名稱被清除，ID變為「Mi:110018」。

當日晚些時候，小米社區負責人@AKA萬女士發文確認，稱：「早上11:44發現後嚇尿，原來是最近因為清理了一批歷史違規帳號不小心誤殺了雷總的號......趕緊查原因12點多恢覆了（工位暫時還在）。」

目前，雷軍的帳號已恢復正常。雷軍本人未有就事件回應，網民則紛紛調侃起來，認為工作人員此次真的「踩雷了」，又稱「一不小心暴露了小米程序員的真實水平」。不過也有網民認為也可能是營銷套路，故意的，目的是博取關注度，「但不管怎麽說，這次套路得人心」。

報道指，小米將於11月初發布小米14系列兩款新機，產品定位對標iPhone15 Pro/Pro Max，日前已開始量產。值得一提的是，外傳小米將在發布會上發布自研系統MIOS，但官方尚未回應此事。