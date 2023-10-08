貴廣高鐵提速至最高時速300公里　西南地區至大灣區交通再便利

中國國家鐵路集團有限公司消息，10月11日起，經過提質改造工程，貴廣高鐵最高時速由原先的250公里提升至300公里運營。提速運營後，鐵路部門將安排動車組列車日常線177列、高峰線12列，西南地區至粵港澳大灣區間高鐵運行時間進一步壓縮。



貴廣高鐵是連接中國西南、華南地區的高鐵大通道，也是「八縱八橫」高速鐵路網蘭州（西寧）至廣州通道的重要組成部分，貴陽東至廣州南段正線全長857公里。2014年12月26日開通後，按時速250公里運營。

自2022年12月起，國鐵集團啟動貴廣高鐵提質改造工程，對貴廣高鐵線路、橋梁、隧道、牽引供電、通信信號等設備設施等系統實施升級改造和補強工程。工程完工後，按規定完成了工程驗收等各項工作，確認貴廣高鐵具備最高時速按300公里運營條件。

貴廣高鐵提速至最高時速300公里。

提速後，貴陽東、桂林北至廣州南站間最快旅行時間將分別壓縮至3小時39分、1小時59分，較提質改造前分別壓縮31分鐘、23分鐘；成都東、重慶西至廣州南站間跨線運行列車最快旅行時間將分別壓縮至6小時56分、5小時43分，分別壓縮46分鐘、54分鐘。

同時，桂林、貴陽、成都、重慶、昆明等西南地區多個城市至廣州、深圳、香港高鐵運行時間進一步壓縮，有利於加強西南與華南地區往來交流。