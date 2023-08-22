男生相約女網友吃飯　被對方前男友看見　遭多人追殺捅6刀終不治

黑龍江日前發生一起駭人的當街捅人事件。一名21歲王姓男子在夜市與剛認識的女網民見面吃飯時，被對方的前男友撞見。前男友遂找了多人圍毆王男，王男被捅多刀後送醫搶救無效身亡。現場畫面也在網上流傳，相當驚悚。



根據《大皖新聞》報道，死者的姐姐指出，弟弟王春霖21歲，平時在各地打工，事發時和同事到綏濱縣打工，做電器促銷，負責安裝家電，「他們應該是剛到那邊，還沒開始工作」。7月31日下班後，王春霖在夜市與當地一個女網友吃飯，被她的前男友看到，王春霖遭到多人圍毆，被捅了6刀。當時在一旁勸架的王春霖的友人也被捅了3刀。

從網絡流傳的影片可見，受害男子正被多人襲擊：（按圖了解）

王春霖的姐姐表示，當晚圍毆弟弟的行兇者大概5、6個人。警方稱，確認動手的有3個人，一個捅人兇手，2個幫兇，目前已被拘留。其中拿刀捅王春霖的，就是那個女網友的前男友。

事發後，王春霖的朋友小石報警並撥打了急救電話，但情況緊急，小石趕緊開車送王春霖去醫院。綏濱縣人民醫院開的死亡醫院證明書顯示，王春霖死亡原因為創傷性休克，死亡時間為2023年7月31日23時15分。綏濱縣公安局2023年8月7日的鑒定意見通知書顯示，王春霖因左肺、肝膽膽囊破裂出血性死亡。

幾段案發現場影片顯示，王春霖遭到多人攻擊圍毆，其中一個畫面可看到王春霖赤裸着上身，上身被捅已經流血，王春霖用手捂住傷處，走路搖搖晃晃。

王春霖的老闆李先生於8月21日回應，7月31日下午，王春霖到綏濱縣做電器促銷活動，下午5點半左右結束，王春霖和當地一名女網友見面吃飯。微信聊天記錄顯示，2人加了微信，「他倆約了見面、吃飯，我們住的地方離夜市不遠。當晚被女網友前男友看到了，行兇者喊了幾個人過來」。

李先生補充，當晚王春霖也喊了同事小石來吃飯，小石趕來時衝突正發生，小石勸架也被捅傷。李先生表示屍檢時他在現場，「我問了法醫，（王春霖）被捅了6刀」。李先生表示，王春霖平時話語不多，個性老實，並不是惹是生非的人。目前，案件當地警方正在進一步辦理中。

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