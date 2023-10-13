內地女在新加坡辱罵護士警員被控六項罪　網民不挺：在國內被寵壞

29歲中國籍女子在新加坡疑被代駕開車撞傷腳部，到中央醫院就醫時涉嫌辱罵護士及拒絕配合警員錄口供，加上早前涉嫌對保安員動粗謾罵，10月13日將被控六項罪名。



據了解，該女子在抖音有超過25萬粉絲，是小有名氣的網紅。該女子將她與調查警員爭吵的影片上傳到抖音，引發熱議。但針對事主和部分微博KOL想將事件包裝成在「新加坡被歧視」，許多網民不買單，反認為出國就應該尊重當地法律，批評該女子「在國內被慣壞了」、「在家裏橫習慣了」，更有不少網民稱羨慕新加坡的嚴格執法。



新加坡《聯合早報》報道，這起「鬧劇」10月10日凌晨時分發生在新加坡中央醫院內，綜合影片內容，女子稱自己被汽車撞傷腳，到中央醫院看診，豈料等了三小時還見不著醫生，其間疑與護士爆發口角。

一名警方調查員接獲報案後到醫院，試圖針對女子辱罵醫護人員一事錄口供，但女子多次顧左右而言他，始終拒絕配合。影片中可以看到女子一開不願正面回應是否有辱罵護士，更豪言把「新加坡全部警察叫來」，不願配合警方錄口供。

後來影片中女子承認曾對護士爆粗口，更稱「我對她罵了怎麼了?」，聲稱護士歧視她不是新加坡人，沒資格在新加坡看病。女子多次強調自己被一名代駕蓄意開車前行撞傷，在地上躺了20分鐘，而代駕沒有將她扶起來，她並曾向代駕索討5000元（新加坡元，約港幣28,579元）賠償。

報道指出，新加坡警察部隊10月12日深夜發文回覆媒體稱，警方於10日凌晨約2時35分接獲報案，指一名29歲中國籍女子因腳部受傷求醫，期間大聲喧嘩，對公眾造成不便。她也被指，在警員到場前辱罵了一名護士。

凌晨約3時15分，兩名調查人員到場與女子交談，並說明是來自中央警署，一旁還有穿著制服的警員。談話過程中，女子拒絕配合錄口供，其間還用華語對一名調查官員爆粗口。女子接著開始錄視頻，過程中試圖拽一名調查員的證件，被後者堅決阻止。由於女子正在等待治療，調查員決定讓女子接受治療後再跟進案件。

涉案女子面臨六項指控 嚴重恐坐牢兩年以上

警方調查後發現，涉案女子在10月3日就曾接受警方調查。當時濱海林蔭道一棟公寓保安團隊報案稱，保安員協助護送喝醉酒的女子回住所。但女子據稱推了保安員的肩膀並扯了他的領帶，還對保安員使用侮辱性和謾罵性言語。警員到場後女子雖然服從警員的指示，但警方還是針對她對保安人員犯下的罪行進行調查。

女子稱自己遭受歧視，稱護士說她不是新加坡人沒資格在新加坡看病：

警方後發現，女子涉嫌違反工作准證的條件，已轉交人力部調查。10月13日女子將被控六項罪名，包括一項公共滋擾、兩項抵觸防止騷擾法令，以及三項抵觸私人保安業法令的罪狀。若公共滋擾罪成，女子可被判罰款最高2000元（新加坡元，下同）。在防止騷擾法令下，辱罵公務員將被判罰款最高5000元，或坐牢最長12個月，或兩者兼施。

新加坡《聯合早報》指出，若女子對保安人員動粗若罪成，可面對罰款最高7500元，或坐牢最長兩年，或兩者兼施；蓄意騷擾保安人員則可罰款最高5000元，或坐牢最長一年，或兩者兼施。

女子稱遭遇歧視「狠狠反擊而已」 多數網民不買單

女子在抖音上有超過25萬名粉絲，她過後撰文稱自己持有工作准證，並指調查員身份不明，由於護士不禮貌待人，她只是「狠狠反擊而已」。她還稱醫院已經為她照了X光和開藥，過後會再通知她腳部是否骨折。

不過針對她說遭遇歧視的說法，許多內地網民並不買帳，稱她在國內被慣壞了，不懂尊重新加坡法律，批評她自知理虧，「正因為她知道警察來是因為什麼，理虧沒得辯解，才要不停轉移話題講撞車，使自己處於有理和弱勢的地位。這樣才能維持自己的價值感」、「我蠻喜歡這種（新加坡）的法律，公共場所吸菸罵人都能報警處理，並且能嚴厲處罰 ，就喜歡這種太規矩的處理方式」、「在國內可能是護士被投訴，如果是病人的錯還要包容.....」

新加坡《聯合早報》報道，內政部長兼律政部長尚穆根7月3日在國會書面答復議員詢問時說，警方過去五年共接到315起暴力對待或騷擾執勤醫護人員的案件。數據顯示，相關報案數量逐年增加，2023年共有99起個案，其中37起收到警告，13起被定罪。

網民點睇：

這不是活該嗎，在國內驕橫慣了去了國外以為人家跟國內一樣會伺候你呢！

新加坡執法人員很嚴，沒有商量餘地，你若合作他們還會斟酌。

支援依法治國，拒絕胡攪蠻纏，拒絕和稀泥執法。

我有點同情國內的警察了......

你以為國外慣著中國小仙女？？？

