疑買車鬧糾紛　豐田汽車員工罵客戶「買10萬的車叫什麼叫」

綜合內媒報道，近日，有網民報料指，在江西南昌恒信豐田汽車4S店（指集汽車銷售、維修、配件和資訊服務為一體的銷售店）購車時，因想全款而非貸款買車遭到店員冷淡對待，後續鬧出矛盾，有員工辱罵「買10萬的車叫什麼叫」等。



10日，涉事汽車4S店發佈道歉聲明，對於公司員工的不當言語對客戶造成情感傷害並產生不良社會影響表示誠摯道歉，已處理相關人員，並取得用戶諒解。



據內媒《瀟湘晨報》報道，當事人李女士表示，事情發生在黃金周假期期間，她在買車溝通過程中，該店工作人員聽說他們是要全款買車，就把他們晾在一邊，店方希望他們貸款。她爸爸在溝通過程中「嗓門大了一點」，對方就一湧而上。

在相關影片中可見，該店幾名工作人員對拍攝者說：「買個10萬元的車叫什麽叫」「不買就滾」「剛才誰在這裏拍桌子我沒說話，在這裏叫什麽叫」「我們現在不賣，請你們出去可以嗎」「價格給你了，又降不下來，叫什麽叫」等。

10日，江西南昌恒信豐田汽車就網傳辱罵客戶一事發布道歉聲明。聲明稱，經調查，10月1日客戶通過網上留資，表達了購車意向，10月5日到店洽談購車事宜。在溝通、商談過程中，公司員工語言不當，對客戶造成情感傷害，並產生不良的社會影響。

道歉聲明指，南昌恒信豐田汽車對當事客戶及其家人表示最誠摯的道歉。公司總經理已當面向客戶表達了歉意，並取得了客戶的諒解。因內部管理疏忽導致此事發生，對此，公司內部深刻反省，並對涉事員工及管理人員已進行了處理。

一汽豐田官方客服則表示，已了解到相關信息，廠家對此高度關註。對此事件引發公眾不滿深表歉意，目前店方已經指定專人與顧客進行溝通。

網民點睇：

為啥不能全款買車呢？



但有點想知道客戶說了啥…



這年頭，買個79元眉筆被罵，現在連買個10萬元汽車還被罵，消費者太難了！



十萬塊被說的這麼輕鬆，又不見你把車送給我？



斷章取義，公開全程錄影說不定反轉呢

