三亞一酒店起重機吊顧客上50米高空用餐　網民：工地樓頂吃飯？

海南省三亞一間酒店推出空中餐廳服務，旅客與廚師、服務人員將一同被起重機吊上50公尺的高空上用餐，要價不菲還要提前預約，不過網民看完這樣的用餐環境，直呼「和在工地樓頂吃飯有什麼差別」？



據內媒《大象新聞》援引「沸點視頻」報道，位在海南省三亞的海棠灣君悅酒店推出空中餐廳「dinner in the sky」，消費者先綁上安全措施後，集體用起重機被吊上50米的高空上用餐，還有廚師與服務人員隨行，畫面曝光有不少人在試營運期間就搶先預約用餐。

有酒店員工介紹，該空中餐廳10月14號正式開業，目前還處於試營業階段，下午茶1288元（人民幣，下同），晚餐2288元，均另加收15%的服務費，提醒消費者需要提前網上預約，「票不多了」。

此外，工作人員還表示，專案不存在安全問題，有安全隱患的話，也不敢開業。

公開資料顯示，空中餐廳的形式起源於比利時，其特色即是就餐時用起重機將餐廳吊到50米高空，為顧客打造獨特的用餐體驗，目前已經在世界多個國家推廣，也曾於2014引進上海。彼時該餐廳主打晚餐要價8888元人民幣，還要15%的服務費，喧騰一時。

對於再有酒店掀起用餐噱頭，考量用餐環境，有網民直呼「和在工地樓頂吃飯有什麼差別」，但也有人輕鬆以對，認為「人生就是各種體驗的疊加，我覺得有錢有閑可以去試試，當然要在足夠安全的措施基礎之上」。