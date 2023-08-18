去三亞旅行前給貓咪做特大貓廁所　貓砂鋪滿一整屋　網友：是愛呀

我宣佈！有貓在不遠行的規則已經被打破啦！這兩天，刷到@濱州網 分享的視頻，差點沒給我笑岔氣了！！



Part 01

一個姐妹準備去三亞旅遊，但是自己不在，家裏的兩隻貓可怎麼辦啊？！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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自家兩個貓咪一個藍貓一個金漸層，膽子都不是很大，也不放心寄養出去，擔心貓咪到了陌生環境應激。

然後，自己也不好意思太麻煩別人上門餵貓......這可怎麼辦啊？自己真的好想出去玩，畢竟貓咪也是非常獨立的動物，會自己吃糧，自己埋屎。

唯一的問題就是沒人給他們添糧和鏟屎。

如果自己給貓貓們放置充足的糧、水，自己出去幾天，應該不成問題。然而，沒人給鏟屎......貓貓們萬一在家裏到處拉屎可自己可就慘了啊！

要不多買點貓砂，給家裏地板上都倒上貓砂？這樣以來整個房間都是貓砂盆，足夠牠們拉好幾天了。

哎！！這個辦法好啊！就這麼辦了！！

貓糧啊、凍乾吶、大肉餅子直接用洗臉盆子裝吧！總之，我的貓絕對不能餓著！

看到這小貓慌張的表情，我笑死了！好奇的大眼睛好像在問媽媽：「媽媽，怎麼突然這麼大方，平時一天就給一個肉餅的......?? 」

一個自動飲水機擔心還不夠貓孩子喝，萬一他們貪玩給打翻了呢？再添幾個洗臉盆子也裝滿水，一擺擺一排。

然後，直接上貓砂......這屋裏地板直接倒滿貓砂！好傢伙，小藍貓都看蒙了：媽媽，你這是給我弄了個「人工沙灘」嗎？

要不説羣眾的話總是一針見血麼，有網友在視頻底下評論説：「多好啊，去三亞沙灘找螃蟹，找貝殼，回來還能在室內沙灘找屎。」

嗨！怎麼説呢，看完影片，只能感受到妹子對兩隻貓貓的寵愛，又是羨慕貓貓的一天吶！

Part 02

這讓我想起之前的一個網友@機制豆不肥肥 的奶奶生猛的餵貓法則，真是小刀拉屁股，讓我開了眼了！

本著不能讓貓貓捱餓的原則，一頓飯只餵一袋貓糧，而且拿簸箕當碗！

所以，請問奶奶是對貓的飯量有多大誤解啊？啊哈哈哈哈哈哈感覺貓都快被嚇傻了~

貓咪：奶奶，奶奶，請問這是我的最後一頓嗎？奶奶：不，這裏是你的快樂星球！！無獨有偶，説到極致養貓的方式，還得看這位退伍的老爺爺啊！！

Part 03

就是説一網友的爺爺退伍後，對自己要求也很嚴格，他還一直保持著當兵時的作息習慣。

爺爺不僅每天堅持準時熄燈，還會早起去跑步鍛鍊！即使是疊被子也不馬虎，當然是豆腐塊的要求。

網友總感覺爺爺這樣生活，是不是有些過於緊張呢？就想著送爺爺一隻藍貓陪他安度退休生活。

結果，你能想到嗎？儘管小藍貓在爺爺的照顧下，確實是每天以肉眼可見的速度在發胖！

但是！！仍舊沒有逃得過爺爺的軍事化管理，爺爺每天給他的貓梳毛梳成了方方正正的豆腐塊！

爺爺：方方正正的多好看啊， 快謝謝爺爺給你設計的新造型！貓：我是誰？我在哪？我好方！！！

軍人爺爺養的貓就是不一樣！在這裏也向軍人爺爺致敬，沒有您當年在戰場上的拼殺，就沒有我們如今的美好生活。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】