暨南大學全球青年領導力研究院長涉嫌猥褻　本人稱自願　校方回應

近日，有網民在微博舉報廣州暨南大學全球青年領導力研究院院長劉海江涉嫌「性侵猥褻」。周四（12日），該舉報人向內媒透露，警方已經受理了其報案，正在調查中。而被舉報者劉海江回應指，自己和舉報人確實發生過一些親密關系，但強調是雙方屬於互有好感中的自願行為，又指如果自己若真的有問題必被警方抓了。至周五（13日），暨南大學宣傳部門工作人員表示，事件和暨大沒有關係，劉早在4月份就已經從暨大離職。



周三（11日）晚間，微博用戶「丟丟糖202310」發帖點名劉海江「猥褻」，據指今年6月，她經友人介紹下認識劉，其為亞洲青年領袖論壇秘書長，可以向其咨詢工作上的問題及尋求幫助。後來，她得知劉兼任新加坡亞洲青年領袖聯合會主席、僑聯新僑創新創業聯盟海外委員等多個職務，身兼多重社會職務身份頭銜，屬公眾知名人物。

不過在相識過程中，劉海江以朋友聊天的名義約她外出，卻對其實施了強制猥褻。雖然苦於缺乏證據及礙於劉在共同朋友圈子和事業圈的影響力下，她未有將此事聲張，然而事件未有因其忍氣吞聲而平息，劉後來又一次對她實施猥褻，並在微信聊天中發送污言穢語及無理要求。

據《紅星新聞》報道，這位舉報人是一名演員，兩次遭遇猥褻皆是飯局後於劉海江的車中發生，事後劉還曾提出要給她提供工作職位。她表示，自己期間曾作出拒絕並反抗，但力量懸殊下始終不果；她又曾打開手機錄影，但是由於光線黑，只錄到聲音而已。而因為這兩次遭遇，她男朋友與其分手，自己也陷入到了焦慮與抑鬱中，甚至一度想到過自殺。不過她最後想通了，決定正面面對事件，「既然連死都不怕，那我還怕什麽」。

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據她表示，9月初，她找劉海江希望正面交涉，詎料在劉的辦公室再次遭遇猥褻，但這次全程的錄音都能體現出。事後她報警，目前警方已經受理，正在配合調查。

對於事件，劉海江本人承認確實發生過一些親密行為，但是他認為那都是基於往男女朋友發展過程中發生的一些親密行為，不是猥褻，強調和女方沒有發生性關係，他也沒有強迫女方什麽，之所以女方會舉報他，是因為對方和相處多年的男朋友分手，而自己當時又沒有給予她更多的安慰，讓她崩潰所致。他又指，警察辦案都是謹慎小心和嚴格秉公執法的，經過一個月的調查，目前情況就是證據不足，他也正常的工作生活，沒有被採取強制措施，「如果我真的有問題，警方肯定就抓我了」。

不過女方則表示，還有證據的鑒定結果未出，又指過程中自己用指甲抓撓男方的手、男方強行摟抱她這些行為在音頻中都有提及，他們不是男女朋友關係也不存在情人關係，這在音頻中再三確認過。

暨南大學強調事件和暨大沒有關係。（視覺中國）

周五，暨南大學宣傳部門工作人員表示，劉海江早在4月份就已經從暨大離職，這一事件和暨大沒有關係，希望外界不要將此事件與暨大聯繫在一起。

至於在暨大官方網站中，已查不到上述研究院隸屬於暨大的消息，劉海江則表示，其和暨大屬於合作掛靠關系，目前這種關係已經結束。