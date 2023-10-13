53歲副教授看展時墜亡　廣東美術館：找尋拍攝角度期間發生意外

周日（8日），廣州華南農業大學中文系53歲副教授楊某某在廣東美術館墜亡，家屬透露當時3樓天井蒙著黑布，護欄不夠高，質疑場館警示措施不到位。周五（13日），廣東美術館發布情況通報，指楊女士在找尋拍攝角度過程中發生意外不幸墜亡。



據楊女士的侄子楊先生表示，美術館三樓為一個類似回形走廊的天井，當時楊女士帶領學生在三樓參觀，並拿相機對有興趣的作品開始拍照。閉路電視顯示，楊女士拍照的區域，天井邊緣除護欄外，還增設了一排臨時圍欄。楊先生指，該臨時圍欄形似吊橋，中間低，館方稱是為了警示遊客，但楊女士輕易就跨過去了。之後，楊女士的身影被拐角處的立柱擋住，隨後傳來一聲巨響，現場有人驚呼。

據楊先生觀察，楊女士墜落處的欄桿約87厘米，高度較矮。場館為保證二樓投影廳的效果，在天井處鋪了一大塊黑色幕布。他認為，這塊黑布會給人造成錯覺，以為自己並非身在高處，加上天井護欄的高度未達標準，現場又未設置警示牌，故楊女士出事很大程度上是館方失誤的關係。

通報指，楊女士周日上午到廣東美術館參觀，11時50分左右從三樓12號展廳意外墜落至二樓6號展廳。館方事後立即啟動應急預案，並迅速報案。12時左右，急救人員到達現場搶救，惟25分左右，楊女士經搶救無效不幸離世。

通過調取現場監控視頻、聽取目擊觀眾陳述和勘察事發現場發現，事發前楊女士手持單反相機，越過12號展廳設置的警示防護繩，從護欄處墜落到2樓6號展廳，護欄平台上留有鞋印，初步判斷為在找尋拍攝角度過程中發生意外。

對於楊女士不幸離世，館方表示深感悲痛和惋惜，對其家屬表示深切慰問。接下來，該館將繼續全力配合公安機關和死者家屬做好調查和善後處置工作，同時進一步強化安全管理，積極履行公共文化場所職責。