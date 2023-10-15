國乒冠軍王楚欽遭堵截機場大罵粉絲｢有病｣　深夜發文抵制跟拍引議

近來，粉絲追星已不再局限於演藝人，「代拍（跟拍）」、「追行程」等瘋狂的追星活動已開始影響運動員的正常訓練生活。

14日深夜，中國乒乓球男隊球員、杭州亞運會4面金牌得主王楚欽在社交平台發文表示，希望抵制「代拍」和長時間跟拍等行為，引發網民關注。



王楚欽表示，感謝球迷們在亞運賽場上對他的鼓勵加油，「但真的不希望大家在機場、訓練館外、宿舍酒店外花長時間等候並跟拍我們，造成公共場所的秩序混亂，也嚴重影響到了我們的日常生活。」

他表示，賽場上雖然是運動員，但場外也只是普通人，希望能夠尊重彼此隱私，保持距離，「給我一些喘息的私人空間」，共同抵制「代拍」行為。

剛剛過去的亞運會上，乒乓球男子單打決賽中，王楚欽以4-3擊敗樊振東獲得金牌。

此前，網路上流傳出一段王楚欽在機場通道怒罵粉絲的影片。影片中，王楚欽正在往前走，一位離他很近的女粉絲一直用相機近距離跟拍王楚欽。王楚欽隨後忍無可忍，直接朝這位粉絲說：「你是要跟我自拍嗎？離我這麼近。有病吧，沒事幹！」又表示，「離我遠點，別拍我了啊，再拍我報警了」。

對於「飯圈文化」波及運動界，運動員公開發聲已非首次。

今年4月，正在備戰WTT新鄉冠軍賽的樊振東，透過社群媒體發布了一則聲明，稱某女士透過多日追蹤後確定其飯店房間號，透過飯店前台拿到房卡，多次非法侵入他的房間。

樊振東呼籲球迷保持理智和邊界、抵制飯圈化言行，「任何人的飯圈化言行對我都是有害無益的，請不要打著關心我為我好的旗號，對我的工作生活和人際關係進行代入式分析討論甚至爭吵謾罵。」並表示謝絕任何形式的禮物。

此後，中國奧委會也發布聲明稱，將堅決擁護中央「清朗·飯圈亂象整治」專項行動，號召中國體育健兒不參與組織明星後援會，不發起或參與各類話題，堅決杜絕「飯圈」亂象向體育領域蔓延。

網民睇法：



「抵制代拍！抵制追私！專注賽場！」



「說的對啊，什麼都能飯圈化，是沒看過男人麼」



「運動員不是明星，別把飯圈那套拿體圈來！訓練已經很累了！讓他們好好休息不好嗎？」



「明星不敢這樣說。他可以。太真實了。更喜歡了」



「請給他隱私空間，只在賽場上為他加油！」



「最好的距離是賽場和觀眾席，好好休息健康漲球我們下個賽場見」

