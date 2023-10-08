杭州亞運｜廣東雙胞胎姐妹花樣游泳奪金　｢水中芭蕾｣展現力與美

一身豹紋裝的雙胞胎「姐妹花」王柳懿和王芊懿微微仰頭，一臉嚴肅地走向泳池。行進過程中，她們揮舞著纖細的手臂，不斷變化著腳步，在完成一個幹凈利落的前空翻後，雙手形如利爪，將入場造型定格為草叢中等待時機撲向獵物的獵豹。一聲哨響，抑揚頓挫的音樂響起，兩人一頭紮進水裏，跟隨音樂的律動在泳池中舞動身姿，露出繃緊的腳腕，同步飛轉，盡情綻放，猶如兩只獵豹在森林中飛馳而過。



10月7日，杭州亞運會花樣遊泳雙人自由決賽在杭州奧體中心遊泳館進行，廣東的雙胞胎「姐妹花」王柳懿和王芊懿演繹出最美的「水中芭蕾」，一套主題為《豹》的技術動作，將泳池中的力與美發揮到極致，在預賽以266.5767分排名第一後，決賽又獲評260.2853分的全場最高分，最終以總分526.8620分摘得金牌，並鎖定巴黎奧運會參賽資格。

王柳懿和王芊懿比賽畫面。

勇對挫折

在2022年布達佩斯遊泳世錦賽上，王柳懿和王芊懿獲得雙人技術自選、雙人自由自選、集體技術自選和集體自由自選4個項目的金牌，創造中國花樣遊泳歷史最佳戰績。但2023年以來，花樣遊泳項目啟用新規則，動作難度標準和評分體系均不斷在發生變化。其中最大的變化是，一旦運動員在比賽中動作失誤，沒有完成申報的動作難度分值，就會被降回基準分，這直接導致比賽的偶然性和難度大大提升。

2023年福岡遊泳世錦賽，兩姐妹在新規則下就經歷跌宕起伏的心理打擊，兩人在雙人自由自選決賽中的動作難度沒有被裁判全部認定，最終收獲銀牌。

王柳懿和王芊懿比賽畫面。

東京奧運會上，姐姐王柳懿因傷落選出征名單，妹妹王芊懿則「孤身」出戰團體賽。東京奧運會後，這對姐妹花已成為中國花遊雙人項目的頭號主力，王芊懿非常希望能在杭州亞運會與姐姐奪得單項冠軍，鎖定奧運會的參賽資格，明年與姐姐攜手亮相巴黎。

在本屆亞運會，王柳懿和王芊懿在決賽以40.05分的難度分成為全場最高難度，盡管預賽排名第一，但這對姐妹花並不敢掉以輕心，「《豹》這套動作在福岡世錦賽就比過了，當時在難度上稍遜於對手，因此我們在此基礎上增加了難度。其中7串難度腿動作，每一串動作都可能被打回基準分，所以我們這口氣不能松。」王芊懿說。

積極應變

2023年花遊新規則的變化，意味著這對姐妹花面臨的挑戰和難度在不斷升級。王柳懿告訴記者，今年的第一場比賽很崩潰，「賽前兩天的訓練全部在改動作，比賽當天的情緒是有點崩潰的，當時心理壓力很大，但經過那場比賽後，感覺自己的心理變得更加強大了。通過這種強壓，我們也很快適應了新規則。」

如今，對於王柳懿和王芊懿來說，改動作已是常態，這對姐妹花需要快速地改動作，快速地記憶，而完成這些只有通過訓練，「每天泡在水裏的時間是10個小時，我們需要更多的時間去訓練難度動作，去不斷磨合達成默契。」

登台領獎。

對於兩人的成長蛻變，妹妹王芊懿堅定地表示這種一場場進步的感覺很快，「我們已經參加了很多國際大賽，從最開始剛剛60分的及格狀態，到目前可能達到90分的水準。雖然進步空間變小、提升速度變慢，但我們不會停下前進的腳步。」

王柳懿因比王芊懿提早出生兩分鐘而成為姐姐，兩姐妹的默契既是與生俱來的，也是後天相互鼓勵、互相支撐逐漸培養的。在主教練胡良慧眼中，兩人在水中「就像小魚一樣漂著」，靈巧輕盈，就是為花樣遊泳而生。私底下，王柳懿習慣喊妹妹「芊寶」，王芊懿喜歡管姐姐叫「妞仔」。對於兩人之間的默契，王柳懿開玩笑道：「我們兩人的動作發力很相似，在訓練中甚至默契到做錯動作都保持一致。」

在鎖定巴黎奧運會參賽資格後，王芊懿將第一次與姐姐站在奧運賽場，她希望通過每天一點點的訓練和努力，盡力登上領獎台，甚至是最高領獎台。