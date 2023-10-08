MBTI｜杭州亞運選手百態　I型人接受採訪比奪冠更難？

近年來，MBTI人格測試在社交平台上引起極大關注，它能夠以簡單的問題，判斷出受試者的個性元素，包括內向（Introversion）或外向（Extroversion）等，再將結果細分成16種人格。

《中新網》報道，在杭州亞運會中，連日的比賽湧現出一批I人和E人，前者性格內斂，享受獨處，後者性格外向，更願意通過社交汲取能量。當兩方代表相遇，又會擦出什麽樣的火花？



杭州亞運會體操男子資格賽暨團體決賽頒獎儀式上，鄒敬園、張博恒、肖若騰、林超攀、蘭星宇組成的中國隊站上最高領獎台。在得到金牌後，鄒敬園和肖若騰向觀眾「比心」，身旁的林超攀見狀也舉起手，只不過張博恒卻對他的邀請無動於衷。

9月24日，杭州亞運會競技體操男子團體決賽中，中國隊以總得分262.025的成績奪得冠軍。中國隊選手蘭星宇、林超攀、張博恆、肖若騰、鄒敬園（從左至右）。（新華社）

中國隊在女子水球決賽中戰勝日本隊，以六戰全勝的成績獲得金牌，同時也獲得巴黎奧運會資格。為了慶祝勝利，隊員們在水池中列成「一 」 字、圍成 「O」形跳起，向觀眾席揮手歡呼，「比心」 慶祝，隊員們更合力將教練推入泳池，後者表面拒絕，但落水後卻非常高興。

相較於外向型的E人，杭州亞運會上內向型的I人數量可能更多，跳水運動員全紅嬋就是I人代表之一。

女子十米跳台預賽結束後，為了躲過賽後採訪，全紅嬋以百米沖刺的速度跑過採訪區。在獲得女子雙人 10 米跳台金牌後，全紅嬋在搭檔陳芋汐的「掩護」 下鼓起勇氣留在採訪區。面對記者的提問，陳芋汐侃侃而談，全紅嬋則以「挺好的」、「還行」五個字回答所有問題。或許對於I人來說，接受採訪比奪冠還要難。