女友被貓抓傷　男子仿劇集吸傷口也要打狂犬疫苗？　專家解釋原因

據內媒《板紮視頻》報道，近日，江西有女生不慎被流浪貓抓傷，男友看後模仿電視劇情節，為女友用嘴吸傷口，帶女友到醫院打疫苗時，被告知他是三級暴露，更易感染，也需打疫苗。當事人事後發文提醒：「被動物抓傷了不要用嘴巴接觸。」



據當事人自述，其女友在校園內遇到流浪貓不慎被抓傷，因為在外面沒有肥皂水很慌張，想到電視劇裏被蛇咬可以吸傷口把毒素吸出來，他就用嘴幫女友吸傷口。

隨後因擔心狂犬病，他又帶著女友前往醫院打狂犬疫苗，結果被醫生告知，他的做法讓口腔黏膜直接接觸傷口，反而更嚴重，確診三級暴露，需要打狂犬疫苗免疫球蛋白。當事人表示，目前已經按照醫生要求打了疫苗，花費1500元。

醫生提示，狂犬病毒暴露級別並非只取決於皮損程度。（示意圖 / 視覺中國）

南京市第二醫院專家提醒，狂犬病毒暴露級別並非只取決於皮損程度，而與暴露部位神經數量相關，嘴部神經密集且靠近大腦，較四肢等部位暴露後感染風險更高，用嘴清理傷口不可取。若一時找不到肥皂清理，也可用清水進行最基本的沖洗，再及時就醫註射疫苗，降低感染狂犬病毒風險。

網民點睇：

武俠片看多了



從口腔感染狂犬病毒會更危險吧，這玩意兒不是攻擊大腦的嗎？



她感動了嗎



多少有點大病



瑪莉蘇電視劇看多了，動不動用嘴吸很浪漫？



迷惑行為又增加了



有福同享有針同打

