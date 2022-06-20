電單車司機用鎅刀隨機割頸引恐慌　2人受傷老翁傷口長10幾厘米

台灣宜蘭18日晚傳出一名騎電單車男子持刀隨機割頸案，前後相隔20幾分鐘，在蘇澳鎮與冬山鄉的交界處劃傷兩名被害人頸部，其中一人脖子有10幾厘米傷口。警方調閱監視器查出車牌追人，19日下午將涉案劉姓男子逮捕帶回偵訊，劉嫌否認犯案，但被害人指證歷歷，全案依殺人未遂移送地檢署。



警方調查，第一起位於冬山鄉191甲線與成興路口，晚間9點40分，41歲蔡姓被害人騎乘電單車被同向騎電單車的劉男疑似持鎅刀從左後方劃傷頸部，傷勢較輕，包紮後報案。

隔了20幾分鐘，第二起位於蘇澳隆恩路，65歲余姓男子在住家附近散步講手機，被騎電單車路過的劉男在頸部劃出一道10幾厘米傷口，送醫救治暫無生命危險，兩案距離位置大約3公里。

警方成立專案小組，調閱監視器畫面掌握劉男涉有重嫌，住家位於蘇澳鎮龍德里，距離犯案地點不遠，有地緣關係。19日下午2點半前往住處逮人，同時起出犯案時所穿著的衣物、電單車及一把疑似犯案的鎅刀，交由鑑識人員採驗。

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43歲劉男曾有竊盜及毒品前科，否認犯案，但被害人對於嫌犯長相、穿著及電單車記得很清楚，嫌犯的騎乘路線也全被監視器拍下，警方比對相關跡證，認為涉嫌重大，將全案送辦。

余姓被害人的子女事發後在網路貼出「冬山伯朗大道附近出現機車騎士隨機傷人」，18日晚9點左右，他爸爸在外面馬路上，被一個電單車騎士拿利器劃傷脖子，整整10幾厘米長的傷口，還好他們發現趕緊送醫，不然後果難以想像。

他們到醫院急診才發現，同時間還有另外一個人也在附近騎電單車時被傷到脖子。

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被害人家屬大罵凶嫌「可惡」，還提到冬山鄉成興路2005年曾經發生男子持尖刀隨機傷人，造成1死2傷，至今兇嫌仍逍遙法外，大家彼此都不相識，就這樣騎車拿刀割傷人，實在太可惡，造成民眾恐慌。

至於，有人擔心會不會與10幾年前的尖刀隨機傷人案是同一人所為？警方依照兩案發生時間與嫌犯的年紀研判，不是同一人。

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