國美電器APP彈窗辱罵創始人黃光裕兄妹｢不老實｣　疑似拖糧欠貨款

10月14日上午，「國美」電器App彈出辱罵創始人黃光裕及其妹妹黃秀虹的內容，控訴二人「拖欠工資，拖欠貨款」。



《上游新聞》報道，14日中午，「國美」App內點擊會員俱樂部板塊內的「幸運抽獎」，頻繁出現彈窗，指控黃秀虹和黃光裕，「不要臉，拖欠工資，拖欠貨款，你倆早晚得進去蹲幾年。」隨後，App內取消了該抽獎板塊。

國美電器App抽獎頁面彈出辱罵黃光裕兄妹的內容，指控二人拖糧欠貨款。

去年國美電器便傳出大批員工討薪，近百人圍堵在公司創始人黃光裕的辦公室外。有員工透露，黃光裕曾現身談判現場，卻出言侮辱「員工不要臉」，多名員工一度與黃光裕的保安發生肢體衝突。

近期，再有多名網民爆料國美拖欠工資，「去年10月份就沒發工資，到現在（5月11日）。」此外，也有網友「ahe華」爆料稱，2022年7月開始，國美電器（安迅物流）物流費一分未結，各種推脫。

據今年8月31日，國美零售發布的2023年上半年業績公告顯示，國美零售收入為4.15億元，年減96.57%。此前，國美零售財報資料顯示，2022年國美零售銷售收入174.44億元，去年同期464.84億元，減少了290.4億元。

「天眼查」顯示，9月15日，北京市朝陽區人民法院立案，對國美控股集團有限公司強制執行，執行標的2975098元。國美控股集團有限公司執行總金額達7.39餘億元。

根據國美中報顯示，近年來企業員工亦不斷流失。2021年末，國美集團旗下仍有32278名員工。而截至今年上半年末，國美集團僅剩3609名員工。