江蘇美容店涉非法行醫　員工打200多針水光針　滿臉瘡兼腫成豬頭

內媒江蘇衛視近日報道，江蘇泰州一名31歲女子早前在當地一家美容店打了水光針之後，不僅沒有變美，反而滿臉腫脹，出現了大量痘痘，一直難以消除。當地的衛生監督部門初步認定涉事美容店涉嫌非法行醫，將會對其進行經濟處罰 。



報道指，事主陳女士本身就是泰州「漾·美學空間」美容店的美容師。在今年7月4日，該美容店店長為陳女士等店員免費打水光針，總共在陳女士的臉上打了兩百多針。到了凌晨3點左右，陳女士從睡夢中醒來，發現自己的臉都是腫的，每個針眼處都起了痘痘，形容自己「腫得像個豬頭」。

美容店老闆解釋說是高敏、過敏，陳女士聽了老闆的建議，在家吃了10多天的抗過敏藥，但臉上的痘痘始終消不掉。8月初，陳女士到南京的大醫院尋求治療方案，但院方並未給出明確的診斷，只是開了一些激素類的藥給陳女士。陳女士形容：「吃了之後有緩解，因為激素藥吃了肯定沒有那麼癢了，但是停了激素藥之後又反覆了。」

由於美容店老闆一直無法提供當時注射產品的說明書，即使陳女士到上海尋求專家診治，專家也未能給出明確診斷，連藥都沒有開。

報道指，注射水光針在內地屬於醫療美容範圍，機構和從業人員都需要取得相應的資格，但該美容店的營業範圍只是生活類的美容美髮服務，並未取得醫療美容的資格。

當地的衛生監督部門初步認定涉事美容店涉嫌非法行醫，將會對其進行經濟處罰 。至於打在陳女士臉上的是甚麼產品，衛生監督部門表示，目前美容店的老闆也沒有提供。目前陳女士已經在當地法院提起訴訟，要求相應的賠償。