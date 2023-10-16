繼劉德華後謝霆鋒也代言華為？　Mate X5手機最新宣傳惹猜測

此前在華為新品發布會上，華為宣布劉德華成為旗下高端品牌非凡大師的品牌大使。在10月16日，華為手機官方微博放出了一個預熱海報，海報上的主角是謝霆鋒，引發關注。



華為公布的海報可以發現，海報中謝霆鋒手上懸浮著的正是華為的最新折疊屏手機Mate X5。（華為）

從華為公布的海報可以發現，海報中謝霆鋒手上懸浮著的正是華為的最新折疊屏手機Mate X5。而海報上則寫著「鋒行任務」四個大字。而海報下方的小字似乎是對上述任務的介紹：「餐廳危機四伏，玄武鋼化昆侖玻璃，能否抵擋住突然來襲的衝擊？地下突圍，有靈犀通信，能否贏得一線生機？高調登場，吸睛的幻影紫，怎麼才能低調離場？危急關頭，風馳閃拍與隔空操作，組台技出手!」

華為官方則表示，「#華為MateX5#《鋒行任務》明日見！」表明明天（17日）應該會有消息公布。

同時，謝霆鋒的微博也發布一條預熱帖文：「一場新戲，見證實力。突破界限，方見極限。10月17日高燃動作大戲《鋒行任務》震撼上映！新鋒向，我們新戲見！ 」

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有內媒指，《鋒行任務》是一部有關華為Mate X5的動作微電影，由謝霆鋒主演，將展示華為Mate X5玄武鋼化崑崙玻璃抵禦衝擊、地下靈犀通訊、隔空操控等亮點功能。更有內媒甚至猜測，華為有可能宣布謝霆鋒正式代言華為Mate X5系列。

2023年9月8日，華為Mate X5加入先鋒計劃，其搭載麒麟9000S晶片和超感知XMAGE影像，擁有玄武鋼化昆侖玻璃且支持IPX8級抗水，出廠預裝最新的鴻蒙OS4。華為Mate X5擁有標準版和典藏版兩個版本，最高提供16GB+1TB存儲版本。