北上遛狗｜一文睇清深圳11座免費寵物公園！港人如何帶毛孩入境？

愈來愈多人喜歡飼養寵物，但帶牠們出街時常常遇到不少限制。近年，深圳市政府在各區興建了11座免費寵物公園，設置了專屬設施，打造新一代寵物社交圈。



本文盤點其中5個寵物公園，這些寵物公園有哪些特色？港人如何申請寵物入境？本文一一解答。



深圳首個寵物公園 景田北六街寵物主題園離香港最近

深圳福田區景田北六街寵物公園，當中設施以寵物角度出發，是深圳首個專屬的寵物公園，也是離香港最近的寵物公園。 （網上圖片)

位於深圳市中心的福田區，2019年便在景田北六街街心公園內建成了一個寵物主題園，是深圳首個寵物公園。

公園分為活動區及休閒區。活動區有專門為寵物而設的設施，大塊草地可以供寵物盡情奔跑玩耍。此處還有專屬的訓練設施及洗手池，以及寵物飼養的知識普及設施，實用又貼心。

至於休閒區，則是主人拖着愛寵散步地方，有不少花卉和植被，可供人寵欣賞。

景田北六街街心公園寵物主題園小資訊

地址：深圳市福田區景田北六街與花景道交叉口

交通：2號線香梅北站B3出口；9號線梅景站

光明區寵物公園 彩虹賽道最搶眼

深圳光明區寵物公園以色彩豐富見稱，園內的彩虹跑道，可供主人訓練寵物。（小紅書＠沅有芷兮）

以遊樂設施而言，位於光明區的寵物公園要算是相當富有色彩了。這裏有一條色彩豐富的跑道，跑道上設有障礙設置，如跳圈、小山丘等，四周有圍欄，貓與狗可以盡情奔跑。

寵物的「健身器材」也是數一數二，有跳高桿、高低台、鑽桶、獨木橋等，另外大草地也是主人和萌寵的歡樂好去處。

光明區寵物公園小資訊

地址：光明區玉塘街道長圳社區大雁山入口處

龍華區簡上社區公園 8600呎空間任跑

龍華區簡上社區公園內的萌寵樂園，8,600多呎空間，色彩豐富而且設施齊全。（小紅書＠簡上社區公園）

同樣充滿色彩的，有位於龍華區的簡上社區公園。這裏有800平方米（相等於8,600多呎）的空間，寬敞的大草坪是一大特色。

提供給萌寵的遊樂設施應有盡有，包括8字型的大型跑道、跳高桿等，四周更設有圍欄，放開寵物繩也不必擔心寵物走失，堪稱寵物天堂。

最具特色的，要算是動物衛生間。衛生間內設有拾便袋、拾便紙、大便投放處、洗手池、垃圾桶、寵物便池，輕輕鬆鬆帶寵物去廁所。

簡上社區公園萌寵樂園小資訊

地址：龍華區新區大道與簡上路交叉口西北100米

大鵬寵物公園 配套設施齊全

位於大鵬新區的寵物公園，地方大寵物設施多，有不少設施可供小朋友攀爬。 （小紅書＠阿貓阿狗）

這個是大鵬新區首個寵物主題公園，集「遛狗」、散步、運動等功能於一身，既能讓寵物盡情奔跑，又給寵物提供足夠健身設備。

公園內豐富的娛樂設施有寵物跳躍台、鑽圈、繞桿、訓練蹺蹺板、爬坡、過橋等等，能提升寵物的敏捷度和體能。

據社交平台的評論，美中不足的是，此處因為空間太大且沒有圍欄，很容易令狗貓走失。

大鵬新區寵物公園小資訊

地址：大鵬新區福新北路禾塘山水公園對面 （葵涌街道大寶幼兒園斜對面）

龍崗河幹流寵物樂園 打卡珍珠灘日落美景

深圳龍崗河幹流寵物樂園是唯一一個建在河道上的寵物公園，小朋友可以在水上與貓貓狗狗一同玩樂。（小紅書 @Kovy，小紅書@Owen）

想尋找有河流的戶外地方，龍崗河幹流寵物樂園就是一個理想地方。這裏位於龍崗河幹流珍珠灘，地方雖然不大，但河道上有石級，有水道，也有長長的石路，是天然的寵物樂園。這裏可以看到日出日落美景，也是打卡拍攝「大片」的好地方。

珍珠灘就在U夢廣場附近，原本已是龍崗的濕地公園，在增設了寵物設置之後，成為了人與寵物共樂的好去處。

河幹流寵物公園小資訊

地址：龍崗區濕地公園（導航U夢廣場）

交通： 地鐵3號線雙龍站A出口

深圳寵物公園完整名單 港人一次只能帶一隻貓或狗？

點進圖輯看深圳11個寵物公園：

香港的寵物公園不多，空間也狹窄，所以對於港人來說，深圳的寵物公園就顯得十分珍貴了。深圳市人民政府口岸辦公室對寵物入境設立了規則，包括只容許貓和狗隻入境，每次每人只可帶一隻入境，另外寵物需要植入晶片。如果材料齊全，晶片合格，可通過內地任何口岸入境。詳情見下表。

香港帶寵物入境內地政策：

資料來源：深圳市人民政府口岸辦公室（當代中國製圖）

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