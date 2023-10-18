男子熬夜加班次日爬山暈倒摔出血　送院前問｢能不能等我拜完財神｣

綜合內媒報道，近日，杭州有一年輕男子在熬夜加班後的第二天獨自爬山到寺廟拜財神，結果因身體狀況不佳直接暈倒摔到渾身是血，當地緊急出動救援力量救援，年輕男卻在送院前問「等我拜完財神再送醫院可以嗎？我要先去拜財神廟」，一語驚呆眾人。好在經過民警醫護耐心勸導，男子最終想通送院治療，目前已無大礙，他指會在家休養幾天再返工。



據悉，事件發生在10月16日中午，發生地為杭州靈隱寺景區。當事男子在北高峰的財神廟暈倒，民警接報趕赴現場後發現他的衣服、臉部和頭部都有血跡，手不停顫抖，神情發懵。巡邏隊員指，男子暈倒後渾身抽搐，有其他遊客圍過來，一位自稱是醫生的伯伯用針灸加心肺復甦治療，大約三四分鐘後，男子甦醒喘過氣來。

經過檢查，男子後腦處磕破，傷口約3厘米，左眼也有傷。醫護人員為男子包扎傷口、掛上葡萄糖液後，緊急開通正在做養護的索道，準備將傷者送到山下醫院救治。

但沒想到，此時男子問：「等我拜完財神再送醫院可以嗎？我要先去拜財神廟。」身旁眾人勸慰他還是要先到醫院檢查治療，民警更勸他頭部受傷拜財神「頭一低，腦部充血，是要出大事的，萬一有什麼情況，命還要不要？」

最終，男子在眾人的勸說下同意下山治療，由救護車將其送到附近的903醫院。經檢查，男子除後腦部受傷外，沒有其他問題。當天下午，在醫院縫合傷口後，已經返家。

據了解，男子現年26歲，河南人，目前在杭州錢塘工作。他指自己出事前一晚加班到凌晨5點多，覺得最近運氣不好，便想到財神廟祈福。當日他早飯、午飯都未食便一路行山，爬到離財神廟還有二三十米時，突然兩眼一黑，摔倒在地。

杭州靈隱寺。（vcg）

據景區公安分局介紹，北高峰是很多杭州老人早晨鍛煉的地方，但近期去的年輕人越來越多，看風景、祈福等都有。為保護遊客安全，靈隱派出所在北高峰等重點山體展開24小時值守和巡邏。目前，在西湖景區五雲山、北高峰等重要景區地理位置較為偏僻點山體、道路路口，均布建山體報警桿、救援二維碼，報警桿上有一鍵求助按鈕，遊客可通過掃描二維碼進行快速求救，救援人員接收救援任務將根據系統上的定位，實現快速響應和救援。